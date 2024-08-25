25 августа 2024, 02:32

Адвокат жителя Тлоха рассказал о пытках подзащитного

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Жителя Тлоха Магомеда Шамсудинова задержали по подозрению в применении силы в отношении знакомого, причем потерпевший сначала дал показания, что Шамсудинов невиновен, сообщил адвокат Айдемир Исмаилов. По его словам, силовики заставили Шамсудинова признаться в преступлении под пытками, о чем свидетельствуют результаты медицинского обследования.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа жители села Тлох Ботлихского района опубликовали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором сообщили о том, что силовики подвергли пыткам их земляка Магомеда Шамсудинова, чтобы добиться от него признательных показаний по уголовному делу. Шамсудинов находится уже четыре месяца в СИЗО.

Магомеда Шамсудинова задержали по подозрению в применении силы в отношении знакомого, рассказал 24 августа корреспонденту его адвокат Айдемир Исмаилов.

«Поводом для задержания послужило сообщение с Ботлихской больницы о доставлении к ним жителя села Тондо Ботлихского района по имени Гаджияв с телесными повреждениями. Ни потерпевший, ни кто-то другой не показали на Магомеда Шамсудинова как на лицо, совершившее преступление. В телефоне Шамсудинова нашли переписку, как я понял, с Гаджиявым и его супругой. Со слов Магомеда, ничего криминального там не было. Но когда поступает сообщение о преступлении, докладывают в дежурную часть республики. Если преступление не раскрыто или лицо, совершившее не установлено, то этот отдел становиться мишенью министра. Поэтому стараются в дежурные сутки найти лицо, совершившее преступление. И не всегда это лицо то, которое совершило преступление. В данном случае Магомеда в период с 14 по 15 апреля [сотрудники правоохранительных органов] стали избивать, душить, бить шокером. Просто решили создать искусственный любовный треугольник», - рассказал он.

Магомеда заставили дать признательные показания методом пыток

По его словам, Магомед познакомился с Гаджиявом и его супругой, когда работал экскаваторщиком в их селе. «Они там познакомились и общались. Следователи решили это использовать. Показания выбиты, что типа жена потерпевшего попросила Магомеда наказать своего мужа за то, что он ее избивает. А Магомед типа из гранаты Ф-1 собрал взрывное устройство и скинул метку потерпевшему, а тот при открытии коробки типа взорвался. Но повреждения потерпевшего не характерны повреждениям от взрыва. Магомеда заставили дать признательные показания методом пыток. А в случае с Гаджиявом и его женой воспользовались тем, что они плохо владеют русским и с трудом говорят на нем. Скорее всего, было так: выбили показания и пошли опера к семье потерпевшего с вопросом, вы знаете, кто это сделал. Те говорят: "Нет". Опера говорят: "А мы знаем, это Магомед, он сознался". И все», - отметил он.

По словам адвоката, потерпевший сначала дал показания, что Магомед не виновен, а потом указал на него. "В апреле я говорил с потерпевшим. Он был в сознании и четко сказал, что не знает, кто совершил в отношении него преступление. Есть и аудиозапись. Такие же он дал показания и следователю. Но теперь, когда они поняли, что могут возникнуть проблемы с делом, получили показания от потерпевшего, как себе нужно, и теперь он прямо показывает на Магомеда. Супруга Гаджиява Патимат полностью опровергает и связи, и то, что она якобы заказала своего супруга. Ни она, ни Магомед не владеют в достаточной мере русским языком и были просто обмануты сотрудниками [правоохранительных органов]. Патимат и ее отца продержали в отделе полиции почти сутки, а потом, дав на подпись бумаги, выпроводили", - сообщил Исмаилов.

Адвокат заявил, что пытки в отношении Магомеда подтверждаются несколькими документами. «Пытки подтверждаются Магомедом и его показаниями, и судебной экспертизой. Врач, осмотревший его, также подтверждает, что Магомед сообщил ему, что его пытают в отделе и требуют сознаться в покушении на убийство. Тесть потерпевшего также подтверждает, что находился за дверью в отделе и слышал, как кричал от боли Магомед. Кроме того, в протоколе об административном задержании указано, что телесные повреждения у Магомеда отсутствовали. Время допроса там указано 18 часов 30 минут. А из ответа Ботлихской ЦРБ следует, что в 18 часов 30 минут Магомед находился в больнице», - отметил он.

Шамсудинов написал заявление о применении пыток в его отношении, но они находятся в производстве у того же следователя, который расследует дело против Шамсудинова.

Согласно документам, которые есть в распоряжении «Кавказского узла», в производстве Хасавюртовского МРСО СУ СК РФ находятся материалы проверки по заявлению Шамсудинова М.Г. о совершении в отношении него неправомерных действий и пыток сотрудниками правоохранительных органов. Согласно заявлению, у Шамсудинова имеются множественные телесные повреждения, включая перелом правой стопы, причиненные в результате незаконных действий и пыток. После пыток е отвезли в отдел и там продолжали бить ногами, руками по телу и ногам, били головой об стену. Одели на голову пакет, сильно били по ногам. Начали бить током по ногам, по пояснице. Стали душить за шею проволокой.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила следы от насилия на теле Магомеда. «При судебно-медицинской экспертизе Шамсудинова Магомеда Газимагомедовича, 1995 г.р., установлены повреждения: рубцы левого бедра и левой голени, как следствия бывших огнестрельных ран; кровоподтек шеи, как следствие удавки; растяжение связок голеностопного сустава; ссадины туловища и конечностей. Рубцы левого бедра и левой голени, как следствия бывших огнестрельных ран, причинены, возможно, в срок и при обстоятельствах, указанных в постановлении и обследуемым и, как влекущие за собой длительное расстройство здоровья, квалифицируются, как средний вред», - говорится в заключении экспертизы Хасавюртовского межрайонного судебно-медицинского отделения.

По словам адвоката, поданы заявления в прокуратуру и Следком. «Но пока одни отписки. А заявление о пытках у следователя, который расследует дело против Магомеда. О какой объективности может идти речь?» - задается вопросом адвокат.

В результате пыток Магомеду стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь в отделение полиции. Справка Ботлихской центральной районной больницы это подтверждает. «На гражданина Шамсудинова Магомеда Газимагомедовича 03.05.1995 г.р, уроженца с. Тлох, Ботлихского района, РД поступил вызов на СМП по ЕДДС в 17 ч 49 мин 15.04.2024 г. [...] Был установлен диагноз: растяжение и перенапряжение связок голеностопного сустава. Были сделаны обезболивающие инъекции. В ЦРБ доставлен не был, так как сотрудники [правоохранительных органов] в его госпитализации отказали, сославшись на то, что доставят его самостоятельно», - говорится в справке, копия которой есть в распоряжении «Кавказского узла».

В настоящее время Магомед находится в СИЗО-3 города Хасавюрт. «Уже продлили арест на пять месяцев до 14 сентября. Мы обжаловали, ждём результатов, но с нашей системой его будут продлевать, сколько нужно. Допрос Магомеда и очные ставки между потерпевшим и его супругой, несмотря на заявленные ходатайство, не проводятся пока. Как мы видим, хотят по-тихому направить дело в суд. А мы хотим акцентировать внимание и добиться постановки на контроль у Бастрыкина», - отметил адвокат.

Нас никто не услышал, не обратил внимание на нашу просьбу и требование

Родственники и односельчане Шамсудинова записали видеобращение к главе Дагестана Сергею Меликову, попросив его вмешаться в ситуацию и пресечь нарушение прав Магомеда. Но никто из власти так и не отреагировал на это требование. «Нас никто не услышал, не обратил внимание на нашу просьбу и требование. Реакции никакой до сих пор нет, хотя прошло уже сколько времени. Им не до обычных людей, которые стали жертвой пыток и беспредела», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из родственников Шамсудинова.

Односельчане описывают его как законопослушного гражданина. «Знаю Магомеда Шамсудинова как односельчанина, был обычный, порядочный парень. С законом никаких проблем не было, как я знаю. Он было законопослушным человеком. Вел спокойный, мирный образ жизни», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» житель села Тлох Раджаб.

Директор школы Тлоха Шамсудин Абдулмажидов описывает Магомеда Шамсудинова как порядочного человека. 

«Я работал в указанной школе еще учителем по истории в период с 2004 года по 2024 года, а в настоящее время я исполняю обязанности директора этой школы. При мне Магомед обучался до 9 класса и окончил школу примерно в 2011 году. Магомед и в школе, и в селе был очень положительным парнем, усидчивым, доброжелательным, никогда не был замечен в скандальных ситуациях. В школе дисциплины он не нарушал, от сельчан также не поступало жалоб на него, всегда предлагал помощь», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, Магомед не способен на то, в чем его обвиняют. «Лично я не верю в эту версию и не верю, что Магомед мог хоть как-то навредить любому человеку», - отметил он.

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Автор: Роман Кужев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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