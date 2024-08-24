Сотрудники Evolution Georgia около офиса. Фото: компания Evolution Georgia

24 августа 2024, 15:56

Голодовка сотрудников Evolution Georgia продолжается 12-е сутки

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Трое сотрудников Evolution Georgia 12-е сутки продолжают голодовку около офиса компании в Тбилиси, сообщил сегодня организатор акции.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа трое сотрудников Evolution Georgia 11-е сутки продолжали голодовку в палатке у здания компании. Они крайне ослаблены, заявил профсоюз.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

Голодовка сотрудников Еvolution Georgia продолжается 12-е сутки перед офисом компании в Тбилиси, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции Георгий Диасамидзе.

«Голодающие очень слабы, но компания не идет на переговоры, а только угрожает им увольнением», - сказал он. По словам Диасамидзе, протестующие хотят привлечь внимание власти и оппозиционеров к своим проблемам, чтобы те защитили их право на труд.

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Примечание:

"Сотрудники онлайн-казино в Грузии объявили забастовку", "Студенты вузов Грузии объявили забастовку", "Тбилисские таксисты оспорили в суде условия работы с перевозчиками".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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