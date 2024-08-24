Ростов-на-Дону. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=VM0YddqphXw

24 августа 2024, 10:09

Запрет на массовые мероприятия введен в Ростовской области

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В Ростовской области введен запрет на проведение массовых мероприятий на открытых пространствах, сообщили власти.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в регионе введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

"Мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения", – написал Голубев сегодня в своем телеграм-канале.

В целях безопасности принято решение отменить массовые мероприятия в честь празднования Дня города, которые традиционно проводятся в парках, скверах и на городских улицах, сообщил мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений", – отметил он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области после начала спецоперации на Украине регулярно происходят атаки беспилотников. В частности, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске.

Напомним, 23 августа в колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников учреждения. Трое сотрудников колонии были убиты, один умер в больнице. Силовики провели штурм, заложники были освобождены. Четверо заключенных, которые захватили заложников, были убиты.

Захват заложников стал вторым в ЮФО менее чем за три месяца – 16 июня в ростовском СИЗО-1 арестованные также захватили в заложники несколько сотрудников изолятора.

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Автор: "Кавказский узел"

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