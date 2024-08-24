Жители грузинского села потребовали решить проблему с водоснабжением

24 августа 2024, 04:30

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Три недели в селе Даба Очхматури нет воды, так как сгорел водяной насос, подающий ее из резервуара. Сельчане перекрыли шоссе, но чиновники ограничились лишь обещаниями установить новый насос. Во многих селах Аджарии нет центрального водопровода, сообщила главред газеты "Батумелеби" Этери Турадзе.

Жители села Даба Очхматури 21 августа перекрыли дорогу неподалеку от Кобулети, требуя решить проблему с подачей воды. "У нас 20 дней нет воды, мы пропадаем без воды, поэтому перекрыли шоссе. Наше управление нас обманывает", - приводит слова одного из протестующих "Пирвели".

Член "Единого национального движения" Бондо Тедорадзе заявил, что сельчане уже много лет просят решить проблему с водой, но чиновники ограничиваются обещаниями.

Три недели в Даба Очхматури не подается техническая вода, так как перегорел мотор насоса, подающего ее из резервуара. Центрального водопровода в селе нет, сообщили местные жители.

«Мы используем техническую воду для всего – пьем ее, готовим пищу и в быту. Нам сообщили, что новый мотор купили и его должны установить, но воды все еще нет», - рассказала 23 августа корреспонденту "Кавказского узла" жительница Даба Очхматури Янзе Цалкаламанидзе.

По ее словам, в деревне никогда не было водопровода, а подача технической воды даже по графику всегда была с перебоями, так как регулярно выходил из строя насос. В деревне два колодца, но их недостаточно для пятитысячного населения.

Главный редактор аджарской газеты «Батумелеби» Этери Турадзе рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что во многих деревнях региона нет центрального водопровода.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2023 года жители грузинского села Шалыкианкари провели акцию протеста с требованием решить проблему с водоснабжением. По их словам, перебои с подачей воды в селе уже восемь лет, а власти ограничиваются обещаниями.

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