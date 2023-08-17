Сельчане в Грузии восемь лет добиваются решения проблемы с водоснабжением

17 августа 2023, 08:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители грузинского села Шалыкианкари на акции протеста потребовали от чиновников решить проблему с водоснабжением. Перебои с подачей воды в селе уже восемь лет, а сельчане слышат от властей только обещания решить ее, заявили они.

По словам жителей села Шалыкианкари (входит в Душетский муниципалитет, Центральная Грузия), восемь лет их село остается практически без воды. Проблема обостряется летом, так как в окрестностях много дачных поселков и туда летом приезжают дачники. Сельчане провели акцию протеста, на которой потребовали местных властей дать ответ, когда будет выполнены обещание решить проблему с водоснабжением.

"Питьевая вода поступает сюда только один день в неделю, и количество ее настолько мало, что не может даже наполнить тару", – сказал 16 августа в эфире телеканала "Пирвели" житель села, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Эта ситуация продолжается восемь лет. Как мы можем жить без воды? Почему нас никто не слышит? Температура воздуха сейчас приближается к +40 градусам", – сказала еще одна местная жительница, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

По словам жителей Шалыкианкари, ситуация стала невыносимой. Власти не реагирует на их жалобы. В течение нескольких лет они слышат от чиновников только обещания, сказано в репортаже телеканала.

"Жители считают, что водоснабжение села организовано неправильно. Водопровод проходит через несколько деревень, поэтому жители села Шалыкианкари требуют, чтобы им проложили водопровод напрямую от источника", сказала еще одна жительница села, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Мы не поливаем свои сады и участки. Ждем дождя. Нам просто нужна вода для бытовых нужд", – сказал другой сельчанин, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"О нас вспоминают только во время выборов, обещают к каждым выборам сделать дорогу. Но до сих пор во время дождя проехать в село опасно", – пожаловался еще один житель Шалыкианкари, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Мэр Душети Манана Нариманидзе встретилась с жителями села и пообещала решить их проблемы, передал телеканал.

"Кавказский узел" также писал, что 15 мая на акцию протеста вышли жители грузинского села Чала. Они потребовали проложить в село асфальтированную дорогу и водопровод. Деньги на строительство дороги уже выделены, а на решение проблемы с водоснабжением в местном бюджете нет денег, сообщила на встрече с протестующими заместитель мэра Цаленджихи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.