Смоленская колония №2. Фото SmolDaily от 20.06.2015, https://smoldaily.ru/korrespondent-smoldaily-ru-pobyvala-v-gostyax-u-ubijc

23 августа 2024, 22:38

Омбудсмен назвал недостоверной информацию о нарушении прав дагестанцев в смоленской колонии

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Проверка не выявила нарушений прав уроженцев Дагестана в смоленской колонии, сообщил омбудсмен. В колонии № 2 находится лишь один заключенный из Дагестана, а карцеры в ней отсутствуют, утверждает управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Как писал "Кавказский узел", в колонии в Смоленской области нарушаются права заключенных из Дагестана, некоторые из них помещены в карцер, другие в знак протеста порезали вены, сообщил источник. Омбудсмен Дагестана отчитался, что взял инцидент на контроль, и попросил своего коллегу из Смоленской области провести проверку.

Омбудсмен Дагестана Запир Алхасов сообщил сегодня, что в результате проверки, которую провел омбудсмен Смоленской области, выяснилось, что "информация, представленная в дагестанском сегменте социальных сетей, не подтвердилась".

В период с 20 августа по 22 августа "в камерах штрафного изолятора исправительного учреждения содержался один осужденный, являющийся уроженцем Дагестана. Протестных проявлений с его стороны не было", - сообщил Алхасов в своем Telegram-канале. Он добавил, что прокуратура проверяет, насколько обоснованно этот заключенный был помещен в СИЗО. 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области уточнило, что "всего в исправительных учреждениях Смоленской области содержится 13 осужденных - жителей Республики Дагестан, из них в исправительной колонии № 2 – только один".

Ведомство также добавило, что "блок карцеров согласно действующему законодательству в исправительных колониях не предусмотрен". "В исправительной колонии № 2 карцеры отсутствуют. Сообщения о том, что несколько осужденных предприняли попытку совершить акт членовредительства, также не достоверны", - проинформировало ведомство. 

"Кавказский узел" также писал, что родственники заключенных из Дагестана, которые отбывают наказание в других регионах, неоднократно жаловались на нарушение их прав. В частности, 5 августа родственники заявили, что после захвата заложников в ростовском СИЗО потеряли связь с уроженцами Дагестана Баширом Дибирасулаевым и Курбаном-Исмаилом Мутаировым, обвиняемыми по делу о "тюремном джамаате". Силовики вывезли Дибирасулаева и Мутаирова в СИЗО Таганрога и отказывают им во встрече с адвокатами, пожаловались их близкие.

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Примечание:

"Исламоведы поспорили о цели запрета никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии", "Комик извинился перед народом Дагестана за высказывания о никабах", "Муфтий Дагестана признал существование радикальных настроений в мечетях".

Автор: "Кавказский узел"

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23 августа 2024, 22:00

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