Омбудсмен отреагировал на сообщение о притеснении уроженцев Дагестана в колонии

22 августа 2024, 11:31

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В колонии в Смоленской области нарушаются права заключенных из Дагестана, некоторые из них помещены в карцер, другие в знак протеста порезали вены, сообщил источник. Омбудсмен Дагестана отчитался, что взял инцидент на контроль, и попросил своего коллегу из Смоленской области провести проверку.

По данным источника, на арестантов из Дагестана оказывается давление в ИК-2 Смоленской области.

"Просьба обратить внимание прокуратуры, уполномоченного по правам человека и властей Дагестана на то, что происходит в ИК-2 Смоленской области", – привела сегодня в своем телеграм-канале его обращение газета "Черновик".

Более 60 арестантов находятся в карцере, некоторые порезали себе из-за невыносимых условий вены, отметил он.

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов отчитался, что после сообщений в СМИ о нарушении прав заключенных из Дагестана в ИК-2 Смоленской области, он направил омбудсмену региона обращение с просьбой о проверке.

"Ход и результаты проверки находятся на моем контроле", – отчитался сегодня Алхасов в своем телеграм-канале.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале также пообещал проверить информацию о притеснении уроженцев республики в смоленском учреждении ФСИН.

"Кавказский узел" также писал, что родственники заключенных из Дагестана, которые отбывают наказание в других регионах, неоднократно жаловались на нарушение их прав. В частности, 5 августа родственники заявили, что после захвата заложников в ростовском СИЗО потеряли связь с уроженцами Дагестана Баширом Дибирасулаевым и Курбаном-Исмаилом Мутаировым, обвиняемым по делу о "тюремном джамаате". Силовики вывезли Дибирасулаева и Мутаирова в СИЗО Таганрога и отказывают им во встрече с адвокатами, пожаловались их близкие.

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