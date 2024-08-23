23 августа 2024, 22:00
Суд в Нальчике отправил военного в колонию за оставление части
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Нальчикский гарнизонный военный суд за одно заседание вынес приговор по делу военнослужащего Глеба Бабецкого, приговорив его к пяти годам колонии за трехмесячное отсутствие на службе.
Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.
Военный суд в Нальчике рассмотрел дело военнослужащего Глеба Бабецкого, который отсутствовал на службе более трех месяцев.
По версии следствия и суда, "Бабецкий без уважительных причин 19 января 2024 года в период мобилизации, объявленной Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647, не явился к установленному времени на службу в пункт временной дислокации воинской части". В военный следственный отдел он добровольно прибыл лишь 6 мая. В суде он признал вину, сообщила пресс-служба суда на своей странице "ВКонтакте".
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.
Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Бабецкого поступило 12 августа. Первое заседание было назначено на 20 августа на 10.00 утра, а уже в 12.00 дня был оглашен приговор.
Часть 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации) предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.
При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".
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Автор: "Кавказский узел"