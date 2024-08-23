Правозащитники обвинили "Грузинскую мечту" в давлении на судей

23 августа 2024, 04:01

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Власти Грузии преследуют критически настроенных судей, заявила "Коалиция за независимость и прозрачность правосудия". Давление на судей оказывалось еще при Михаиле Саакашвили, "Грузинская мечта" же пользуется этим механизмом только при рассмотрении политических дел, заявил бывший председатель "Ассоциации адвокатов Грузии" Заза Хатиашвили.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2017 года во дворе жилого дома три человека нанесли 12 ножевых ранений Давиду Саралидзе, в результате чего он скончался в больнице. Скончался еще один участник драки Леван Дадунашвили. Судебные решения, вынесенные в 2018 и 2019 годах, спровоцировали массовые акции протеста в стране, поскольку оба обвиняемых были признаны виновными в убийстве лишь Левана Дадунашвили. Впоследствии один из обвиненных в убийстве Дадунашвили был признан виновным и в смерти Саралидзе. В обмен на признание вины его приговорили лишь к четырем годам заключения, а уже в январе 2020 года он был переведен из тюрьмы под домашний арест. Второй приговор был вынесен 25 февраля 2020 года - Михаилу Каландии, который ранее выступал как свидетель по делу. Он вину не признал и был приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. В декабре 2021 года отец погибшего Заза Саралидзе призвал освободить Каландию и не наказывать Георгия Менабде, но наказать высокопоставленных чиновников, которые мешают правосудию. В сентябре 2023 года апелляционный суд оставил приговор в силе.

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» 21 августа раскритиковала судью за приговор, который был вынесен по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси в конце 2017 года.

«Все помним попытку государственного переворота, которая последовала за вынесенным сомнительным приговором по делу об убийстве в Тбилиси. Судья не учел представленные прокуратурой обвинения и вынес непонятный приговор, что вызвало озабоченность в обществе. Однако оппозиция и НПО подняли вопрос ответственности прокуратуры, а не судьи. Более того, дело переросло в революционные протесты. Тогда обществу было сложно понять, кем и с какой целью был спланированы и координировались процессы», - говорится в заявлении партии.

В заявлении утверждается, что обществу понадобились месяцы, чтобы понять, что в произошедшем нет вины властей.

«Коалиция за независимость и прозрачность правосудия» опубликовала встречное заявление, в котором обвинила власти Грузии в преследовании критически настроенных судей. По словам организации, судья Екатерина Арешидзе, которая вынесла приговор, неоднократно высказывала критическое мнение по поводу судебной реформы. Кроме того, она является одним из истцов, которые в декабре 2021 года обратились к Конституционный суд Грузии с "крайне критической оценкой" изменений, внесенных в закон "Об общем правосудии".

«Нападки на судей с иной точкой зрения стали почерком «Грузинской мечты». К примеру, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в этом году недобросовестным назвал одного из судей Верховного суда, поддержавшего рекомендации Еврокомиссии», - говорится в заявлении коалиции, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

При президентстве Саакашвили суд выносил 99% обвинительных приговоров, а предварительный арест всегда был мерой пресечения свободы

Бывший председатель «Ассоциации адвокатов Грузии» Заза Хатиашвили напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что власти оказывали давления на судей еще при президентстве Михаила Саакашвили, а "Грузинская мечта" продолжает использовать те же механизмы в своих целях. По его словам, судьи не только приучены слушать власти, но и опасаются, что им могут припомнить все те нарушения закона, к которым они прибегали при правлении Саакашвили. «При президентстве Саакашвили суд выносил 99% обвинительных приговоров, а предварительный арест всегда был мерой пресечения свободы. Судьям все диктовала прокуратура, они не могли сами ничего решать. Был показательный случай. Судили спортсменов, и прокуратура указала, что им должны вынести приговор – три месяца административного заключения. Судья постановил заключить под административный арест на два месяца, после этого судью избили», - рассказал Хатиашвили.

По его словам, затем арестовали 178 адвокатов, обратившихся с жалобами в Европейский суд по правам человека. После прихода к власти «Грузинской мечты» провели амнистию и освободили 200 политзаключенных, но судей, их приговоривших, оставили на местах, некоторых даже повысили и перевели в Верховный суд.

Хатиашвили обратил внимание, что действующая власть оказывает на судей давление только при политических делах, при других же они выносят решение по своему усмотрению. «Грузинская мечта» действует умно - много оправдательных приговоров - 5%, это европейский стандарт. Судьям говорят: делайте, как считаете нужным, но при политических делах будете слушаться власть. Судьи знают, что в противном случае власти их могут посадить за то, что они творили последние 20 лет», - сказал Хатиашвили.

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