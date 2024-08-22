22 августа 2024, 19:53

Суд в Нальчике приговорил военного к сроку за неявку в часть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам и шести месяцам заключения военнослужащего Ярослава Грушанского, признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Военнослужащий Минобороны России Ярослав Грушанский признан виновным в неявке на службу без уважительных причин, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда. 

По версии следствия и суда, он не явился в часть, дислоцированную в Ингушетии, 19 декабря 2023 года и до 16 января находился в Краснодаре, где в этот день был госпитализирован. 6 февраля он вновь не явился на службу, после чего 10 апреля добровольно вернулся в расположение части.

Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Грушанский взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор, говорится в сообщении от 20 августа в паблике суда в соцсети "ВКонтакте".

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Грушанского поступило в суд 5 августа, на первое заседание, назначенное на 16 августа, подсудимый не явился. Приговор был вынесен 19 августа.

Согласно карточке дела, Грушанский был осужден по части 3.1 статьи 337 УК РФ и по части 5 той же статьи. Текст приговора с подробностями обвинения, по состоянию на 19.30 мск 22 августа, в карточке дела не опубликован.

Часть 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок более 10 суток, но не более месяца в период мобилизации) предусматривает до семи лет лишения свободы. Часть 5 этой же статьи (самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации) - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Примечание:

"Контрактник из Тырныауза осужден за уклонение от службы", "Мобилизованный из Кабардино-Балкарии оспорил приговор за уклонение от службы", "Российский военный задержан в аэропорту Еревана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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