Омбудсмен призвал Evolution Georgia к переговорам с бастующими

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Народный защитник Грузии посетил бастующих сотрудников Evolution Georgia и призвал компанию к переговорам с участниками акции протеста. Омбудсмен и трудовая инспекция Грузии также сообщили о проверках по соблюдению прав сотрудников компании.

Как писал "Кавказский узел", ряд бастующих работников Еvolution Georgia объявил голодовку, 17 августа, на пятый день акции, ухудшилось самочувствие некоторых участников голодовки, при этом компания не реагирует на их требования, рассказали участники забастовки. Профсоюз использует незаконные методы, блокируя одно из зданий Evolution Georgia и планируя перекрытие дороги, заявила компания, отметив, что такие действия бастующих вынудили провести сокращения. Участники забастовки назвали заявление компании шантажом. 21 августа один из участников голодовки в знак протеста против отсутствия реакции компании и правительства на требования бастующих зашил рот. Компания заявила, что не поддастся на угрозы участников акции протеста.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

Народный защитник Леван Иоселиани сегодня встретился с бастующими сотрудниками Evolution Georgia, чтобы узнать о проблемах и требованиях, с которыми они столкнулись.

"Бастующие обсудили нарушение трудовых прав на рабочем месте, а также антисанитарные условия, представляющие угрозу здоровью и унижающее достоинство обращение со стороны руководителей", - говорится в заявлении Народного защитника.

Скриншоты внутренних чатов менеджеров с оскорбительными комментариями опубликовал на своей странице в Facebook* "Мауцкебели". Менеджеры высмеивают внешность сотрудников, расу, делают предположения о наличии болезней, следует из перевода, сделанного "Кавказским узлом".

В нем указано, что офис с 8 июля продолжает расследование дела о дискриминации в "Эволюция Грузия" и обратился по этому поводу к компании и Главному инспектору труда. При этом подчеркивается, что учитывая ограниченные полномочия по надзору за частным сектором, Народный защитник лишен возможности руководить процессом посредничества между бастующими и компанией. При этом он призвал компанию приступить к переговорам с бастующими", - указано в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из забастовщиков Кемал Азимов, для бастующих важно, что на встречу с участниками акции протеста приехал сам омбудсмен "Мы не могли дождаться их сотрудников, но приехал Леван Иоселиани.

Кроме того, он пояснил, что сделает все, чтобы достичь соглашения между сторонами", - сообщил Азимов.

Бастующие сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в офисах Evolution Georgia множество насекомых, при этом, когда проводилась дезинфекция, сотрудникам не разрешали покидать помещение.

Служба инспекции труда сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "начала проверку соблюдения трудовых прав и норм безопасности в указанной организации.

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