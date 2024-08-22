Беспилотники атаковали Ростовскую область

22 августа 2024, 06:39

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Силы противовоздушной обороны обезвредили минувшей ночью в Ростовской области пять беспилотников, запущенных со стороны Украине, отчитались власти.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, пять беспилотников силами противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью были сбиты на западе региона.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 18 августа военные в Ростовской области сбили беспилотник, в результате падения его обломков загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. 20 июля регион подвергся массовой атаке дронов – силы ПВО сбили 26 беспилотников. 9 июля военные обезвредили в Ростовской области 21 беспилотник. 5 июля – сбили 10 беспилотников.

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