Активисты оценили решение суда по делу о загрязнении озера Ак-Гёль

20 августа 2024, 14:55

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Решение суда, который предписал властям Махачкалы устранить сброс сточных вод из микрорайона Степной в озеро Ак-Гёль, неэффективно, поскольку кроме Степного в озеро еще сбрасывается канализация из поселков Тарки и Новый Кяхулай, отметили опрошенные "Кавказским узлом" активист движения "Город наш" Мадина Ибрагимова и руководитель организации "Монитор пациента и ЖКХ" Зиявутдин Увайсов.

Как информировал "Кавказский узел", 16 августа стал известно, что суд пришел к выводу, что сброс неочищенных сточных вод в микрорайоне Степной загрязняет территорию около озера Ак-Гель. Суд обязал власти Махачкалы устранить нарушения и рекультивировать участок земли.

В марте текущего года жители Махачкалы пожаловались, что по мере того как озеро Ак-Гёль мелеет, рядом с ним разрастается болото, а заболоченная территория непригодна для отдыха взрослых и опасна для детей.

В озеро Ак-Гёль поступает вода с горы Тарки-Тау, стоки дождевой воды, канализация. Проблему усугубляет то, что в бытность главой Минприроды Дагестана Наби Карачаева было выделено существенное финансирование на сохранение озера Ак-Гёль, деньги были использованы на засыпку верхней части озера, из которой впоследствии образовалось болото, отметила активист движения "Город наш" Мадина Ибрагимова.

"И в это болото поступает вся вода – и относительно чистая, и совсем грязная. Часть этой воды через всю насыпанную землю, действующую как фильтр, просачивается в то, что сегодня является собственно озером Ак-Гёль", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На состояние озера Ак-Гёль влияют отходы, сбрасываемые в него из домов, расположенных в Степном поселке, в поселков Тарки и Новый Кяхулай, продолжила она. "Думаю, это около 30 тысяч человек, которые могут войти в ареал влияния на озеро. Самые проблемные объекты – дома, построенные по сути на бывшей акватории озера, на заболоченной земле. Там, во-первых, в подвалах самих домов стоит вода, во-вторых, канализация прямо сливается в озеро", – пояснила Ибрагимова.

Власти практически не ведут работы на улице Хаджи Булача, где имеются подтопления, а также заболочена местность, отметила активистка. "Когда где-то пробивает канализацию, люди справедливо поднимают шум, начинают писать в соцсети. Приезжает бригада с чопиками, и до следующего раза", – пояснила она.

Власти Махачкалы скорее всего обжалуют решение суда, которые обязал их остановить сброс стоков в озеро Ак-Гёль из микрорайона Степной, считает руководитель организации "Монитор пациента и ЖКХ", юрист Зиявутдин Увайсов.

"Застройщик тоже виноват конечно. Но мэрия ответственное лицо. Они должны все организовывать ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на принципиальную важность решения суда микрорайон Степной только один из нескольких объектов, которые загрязняют озеро, отметил также Увайсов.

"Кавказский узел" писал также, что ранее администрации Махачкалы было выдано предписание о ликвидации сброса сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка". Уровень бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышает гигиенические нормативы, сообщил Роспотребнадзор в июне 2022 года. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, отметили активисты движения "Город наш".

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