Астраханец заподозрен в оправдании терроризма

20 августа 2024, 07:09

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Житель Астраханской области разместил в Telegram несколько постов, в которых следствие усмотрело оправдание деятельности запрещенной в России террористической организации, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, житель Астраханской области 1989 года рождения, являющийся приверженцем радикального ислама, разместил в Telegram несколько публикаций, которые оправдывали деятельность запрещенной в России проукраинской террористической организации. Его посты обнаружили сотрудники ФСБ.

В отношении жителя Астраханской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма", предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщил 19 августа ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Астраханской области.

Комментариев от представителей подозреваемого не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 августа стало известно о задержании жителя Астраханской области, который подозревается в размещении в соцсети призывов к террористической деятельности.

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