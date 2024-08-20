20 августа 2024, 07:09

Астраханец заподозрен в оправдании терроризма

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Житель Астраханской области разместил в Telegram несколько постов, в которых следствие усмотрело оправдание деятельности запрещенной в России террористической организации, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, житель Астраханской области 1989 года рождения, являющийся приверженцем радикального ислама, разместил в Telegram несколько публикаций, которые оправдывали деятельность запрещенной в России проукраинской террористической организации. Его посты обнаружили сотрудники ФСБ.

В отношении жителя Астраханской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма", предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщил 19 августа ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Астраханской области.

Комментариев от представителей подозреваемого не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 августа стало известно о задержании жителя Астраханской области, который подозревается в размещении в соцсети призывов к террористической деятельности.

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Примечание:

"Житель Астраханской области заподозрен в призывах к терроризму", "Житель Астраханской области оштрафован за призывы к терроризму", "Астраханец осужден за финансирование терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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