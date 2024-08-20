20 августа 2024, 04:22

Два жителя Азербайджана осуждены за сотрудничество со спецслужбами Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил Рашада Ахмедов и Ровшана Амирова к 18 и 17 годам лишения свободы, признав виновными в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года в Азербайджане были задержаны Рашад Ахмедов и Ровшан Амиров по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес 19 августа приговор Рашаду Ахмедову и Ровшану Амирову, признав их виновными в тайном сотрудничестве со спецслужбами Армении, пишет Oxu.az.

По данным следствия, Ахмедов сотрудничал с армянскими спецслужбами в общем на материальные выгоды, вместе с Амировым и другими лицами они создавали видеоматериалы, разжигающие этническую и религиозную вражду, которые распространяли в соцсетях.

Ахмедом признан виновным в госизмене (статья 274 УК Азербайджана), терроризме, совершенном группой лиц по предварительному сговору (статья 214.2.1 УК Азербайджана), публичных призывах к насильственному захвату власти (статья 281.3 УК Азербайджана), действиях, направленных на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной вражды и ненависти (статья 283.1 УК Азербайджана) и приговорен к 18 годам лишения свободы. Амиров признан виновным по статьям 274, 281.3 и 283.1 УК Азербайджана и приговорен к 17 годам лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2023 года в сотрудничестве со спецслужбами Армении был обвинен житель Азербайджана Эмиль Мамедов. По версии силовиков, он встречался на территории третьей страны с сотрудниками армянских спецслужб и был привлечен к тайному сотрудничеству в обмен на денежное вознаграждение. Ему было поручено собирать секретную информацию и передавать представителям армянских спецслужб, а также выполнять различные поручения, считает СГБ.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Семь жителей Азербайджана задержаны за сотрудничество со спецслужбами Ирана", "Дела о шпионаже и наркотиках стали инструментом преследования верующих в Азербайджане", "Дошло до суда дело обвиняемых в пытках азербайджанских силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 августа 2024, 03:23

  • Хозяйка приюта для животных в Тихорецке обвинила Джалаганию в предвзятости

    Кубанский общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания обвиняет хозяйку приюта для животных "Берегиня" Олесю Демчук в жестоком обращении с животными. По ее словам, после его жалоб приют почти ежедневно проверяют представители различных инстанций, но нарушений не находят. Джалагания, в свою очередь, возмущен тем, что проверяющие органы не отвечают на его письма касательно работы приюта.

20 августа 2024, 02:24

  • Выросло число пострадавших при пожаре в Пролетарске

    При тушении пожара, который возник на промышленном складе в Пролетарске после падения обломком беспилотного летательного аппарата, медицинская помощь понадобилась 41 спасателя, 18 из них госпитализированы, сообщил Василий Голубев.

20 августа 2024, 01:25

20 августа 2024, 00:30

  • Три бойца из Дагестана убиты на Украине

    Расул Рамазанов, Раджаб Магомедалиев и Али Далгатов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Тляратинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 982 бойцов из Дагестана.

19 августа 2024, 23:31

  • Evolution Georgia возложила ответственность за сокращения на профсоюз

    Профсоюз использует незаконные методы, блокируя одно из зданий Evolution Georgia и планируя перекрытие дороги, заявила компания, отметив, что такие действия бастующих вынудили провести сокращения. Участники забастовки назвали заявление компании шантажом, отказавшись при этом от намерения заблокировать улицу.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи