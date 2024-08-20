Два жителя Азербайджана осуждены за сотрудничество со спецслужбами Армении

20 августа 2024, 04:22

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Суд в Баку приговорил Рашада Ахмедов и Ровшана Амирова к 18 и 17 годам лишения свободы, признав виновными в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года в Азербайджане были задержаны Рашад Ахмедов и Ровшан Амиров по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес 19 августа приговор Рашаду Ахмедову и Ровшану Амирову, признав их виновными в тайном сотрудничестве со спецслужбами Армении, пишет Oxu.az.

По данным следствия, Ахмедов сотрудничал с армянскими спецслужбами в общем на материальные выгоды, вместе с Амировым и другими лицами они создавали видеоматериалы, разжигающие этническую и религиозную вражду, которые распространяли в соцсетях.

Ахмедом признан виновным в госизмене (статья 274 УК Азербайджана), терроризме, совершенном группой лиц по предварительному сговору (статья 214.2.1 УК Азербайджана), публичных призывах к насильственному захвату власти (статья 281.3 УК Азербайджана), действиях, направленных на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной вражды и ненависти (статья 283.1 УК Азербайджана) и приговорен к 18 годам лишения свободы. Амиров признан виновным по статьям 274, 281.3 и 283.1 УК Азербайджана и приговорен к 17 годам лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2023 года в сотрудничестве со спецслужбами Армении был обвинен житель Азербайджана Эмиль Мамедов. По версии силовиков, он встречался на территории третьей страны с сотрудниками армянских спецслужб и был привлечен к тайному сотрудничеству в обмен на денежное вознаграждение. Ему было поручено собирать секретную информацию и передавать представителям армянских спецслужб, а также выполнять различные поручения, считает СГБ.