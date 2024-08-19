Обращения родителей Джабраилова к чиновникам и силовикам остались без ответа

19 августа 2024, 12:54

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От представителей властей и силовых структур не поступило ответов на обращения родителей Ахмеда Джабраилова, умершего в отделе полиции Махачкалы после задержания, рассказали его близкие. В отношении причастных к смерти задержанного должно быть возбуждено уголовное дело, заявил глава ОНК Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа стало известно, что родители Ахмеда Джабраилова Исмаил Джабраилов и Хадижат Гасанова направили обращения Владимиру Путину и руководителям государственных и следственных органов, заявив, что причастные к смерти их сына пытаются избежать ответственности. 13 августа Хадижат Гасанова повторно обратилась к Путину и руководителям МВД, СКР, Генпрокуратуры и ФСБ и попросила их взять дело под личный контроль.

Житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. 27 июля глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова. По данному факту ведется доследственная проверка, сообщили в МВД.

Родственники Ахмеда Джабраилова после обращений к Путину и руководителям государственных и следственных органов не получили никакого отклика, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сестра погибшего.

Соболезнования не выражали, ничего не предлагали и даже не извинились

"Никто из органов власти с нами пока еще не связывался, соболезнования не выражали, ничего не предлагали и даже не извинились. Мы писали заявления, но нам пока никакого ответа не дали. Даже глава республики, министр МВД ни слова не сказали. Единственное, что за это время сделано, это назначена доследственная проверка, все ждут результатов экспертизы. Но есть опасения, что могут оказать влияние на результаты экспертизы так, чтобы она была выгодной силовикам", - сказала она.

Сестра Джабраилова добавила, что в дело вступит новый адвокат, а договор с предыдущим адвокатом уже расторгнут. "На этой неделе мы заключим договор с новым адвокатом, который будет представлять наши интересы. Полную информацию мы предоставим, как только адвокат вступит в дело", - сообщила она.

Женщина рассказала, что Ахмед Джабраилов и его жена растили 13-летнего сына. "На момент гибели моему брату было 48 лет. У него было законченное среднее образование и незаконченное высшее юридическое образование. Он как раз хотел восстановиться после СВО. На СВО он уехал в феврале по контракту на 4 месяца, и 29 июня вернулся в Махачкалу. У брата была семья: жена и 13-летний мальчик", - рассказала она.

По словам женщины, они сделали все, чтобы родители Ахмеда не увидели видео пыток. "Мы постарались, чтобы родители не посмотрели это видео. Мне кажется, они бы не смогли это пережить... Я сама не смогла до конца посмотреть это видео, с середины стала задыхаться, и мне стало плохо. На здоровье родителей все это очень сильно отразилось. Люди взрослые, очень тяжело перенесли потерю единственного сына. Тем более такое зверское избиение", - отметила она.

Следствие нормально не начато, никого не отстранили, не наказали

Исмаил Джабраилов и Хадижат Гасанова рассказали, что не могут смириться с потерей сына. "Мы все еще не смирились с этим. Следствие нормально не начато, никого не отстранили, не наказали, дело не завели ни на кого. Как мы можем жить, если виновные за смерть сына еще не наказаны? Мы почетные работники среднего образования в России, учителя высшей категории, всю жизнь проработали в школе. Для нас особенно тяжело переносить эту несправедливость и безобразие", - сказали родители погибшего корреспонденту "Кавказского узла".

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

Этого сотрудника и его напарника нельзя было близко подпускать к службе

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев считает, что в отношении причастных к смерти задержанного следует возбудить уголовное дело. «Причинение смерти по неосторожности - как минимум. Этого сотрудника и его напарника нельзя было близко подпускать к службе в правоохранительных органах», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Ахмед Джабраилов не представлял опасности, поэтому применение к нему электрошокера было недопустимо. «Применение электрошокера, на мой взгляд, было абсолютно неоправданно и противозаконно. Он был применен не к месту. Его [силовика] действия не соответствуют тем пунктам, которые разрешают применять шокер. Никто до сих пор не задержан. Все ждут заключения экспертизы. Хотя есть видеофиксация о совершении преступлении», - отметил он.

Хадулаев также напомнил, что в этом же отделе полиции в январе 2023 года умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. «Неоднократная смерть в этом здании взбудоражила общество в Дагестане. Уже четыре таких случая», - указал он.

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