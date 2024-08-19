Армения отвергла обвинение Азербайджана в обстрелах на границе

19 августа 2024, 12:20

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Информация Минобороны Азербайджана о том, что армянские военнослужащие обстреляли позиции на границе, не соответствует действительности, заявило военное ведомство в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что в 23.50 [22.50 мск] 18 августа армянские военные обстреляли позиции в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь.

Минобороны Армении опровергло информацию Азербайджана об обстреле приграничных позиций. "Заявление МО Азербайджана не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

Аппарат премьер-министра Армении предложил аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня, напомнило ведомство, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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