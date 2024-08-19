Работники "Водоканала" Дагогней пожаловались на нарушение их трудовых прав

19 августа 2024, 13:40

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В отношении руководства "Водоканала" Дагестанских Огней заведено административное дело после того, как несколько работников предприятия пожаловались, что им не выплачивают зарплату, сообщил омбудсмен Дагестана.

По словам уполномоченного по правам человека в Дагестане Запира Алхасова, ему поступило коллективное заявление от работников "Водоканала" Дагестанских Огней о нарушении их трудовых прав.

У "Водоканала" Дагестанских Огней образовалась задолженность перед восемью работниками предприятия на сумму в 1 миллион 798 тысяч рублей. Офис омбудсмена Дагестана обратился в прокуратуру. Ведомство провело проверку, и по ее итогам в отношении исполняющего обязанности директора "Водоканала" составлен протокол по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства", сообщил Алхасов сегодня в своем телеграм-канале.

Дело о нарушении трудовых прав работников "Водоканала" направлено в суд, директору предприятия объявлено предостережение о том, чтобы на его подчиненных не оказывалось давление. Прокуратура взяла на контроль своевременную выплату зарплаты работникам предприятия, сказано в сообщении.

На 12.00 мск на сайте администрации Дагестанских Огней нет комментариев относительно жалоб работников местного "Водоканала" на нарушение их трудовых прав.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестанских Огней неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением и канализацией. Еще в июне 2021 года они отметили, что в городе регулярно происходят отключения подачи воды и электричества. В связи с проблемами с ЖКХ группа активистов провела акцию протеста.

28 февраля текущего года было опубликовано видеообращение жителей Дагестанских Огней к главе Дагестана Сергею Меликову. Авторы обращения призвали его вмешаться в ситуацию с заменой канализации в городе, после которой часть улиц оказалась подтопленной. Минстрой Дагестана возложил вину на подрядчика, заявив, что договор с подрядчиком расторгнут, так как он работал недобросовестно.

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