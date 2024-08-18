Жители Кулибухны объяснили причины обращения к Путину

18 августа 2024, 18:55

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Жители дагестанского села Кулибухна три года добиваются капитального ремонта дороги, по которой дети ходят в школу, а скорая помощь не может проехать, объяснили сельчане причины своего видеообращения к Путину.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа было опубликовано видеообращение жителей села Кулибухна, которое входит в Цудахарский сельсовет Левашинского района. Сельчане пожаловались в обращении к Путину, что сельская дорога нуждается в ремонте, а обращения к местным чиновникам с 2021 года не дают результата.

Проблемы с дорогой начались в 2021 году, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации МО «Сельсовет Цудахарский» Шамиль Куршиев. С тех пор, по его словам, сельсовет регулярно ремонтирует дорогу, поскольку она относится к дорогам местного значения и находится в зоне ответственности сельсовета, но столь же регулярно на дорогу сходят оползни.

Глава сельсовета пояснил, что речь идет о дороге между двумя частями села Кулибухна – верхней и нижней, расстояние между которыми примерно 300 метров. «В верхней части села примерно 50 хозяйств, и школьникам оттуда сложно ходить в школу внизу», - сказал Шамиль Куршиев.

Помимо школы, в селе, в котором живут 280-300 даргинцев, также есть фельдшерско-акушерский пункт, он также расположен в нижней части села.

Сейчас, как отметил Шамиль Куршиев, на проблему обратили внимание районные власти. «Я был у главы района. Показывал фото и видеоматериалы за 2021, 2022 и 2023 годы, и в понедельник-вторник [19-20 августа] он должен приехать со специалистами, которые могли бы посоветовать нам, что делать, чтобы капитально отремонтировать дорогу», - сказал чиновник.

Приезжала комиссия, делала анализ ситуации, но никаких работ проведено не было

Проблему с дорогой не могут решить с 2021 года, хотя однажды в село приезжали члены администрации сельсовета, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора школы в селе Кулибухна Аминат Мутаева.

«Но они ничего не смогли сделать. До этого, в 2021 году, приезжала комиссия, делала анализ ситуации, но никаких работ проведено не было. В результате люди в верхней части села оказываются отрезанными от цивилизации, либо им (в том числе и школьникам) после оползней приходится идти или ехать по объездной дороге – это не меньше двух километров. Скорая помощь обычно приезжает в объезд», – рассказала она.

Напомним, жители высокогорных сел в Дагестане неоднократно жаловались на проблему с дорогами. Так, в июне поселок Кадани в селении Цудахар оказался отрезан от внешнего мира после того, как бурная река размыла дорогу к нему. Проблема сообщения с поселком Кадани возникает регулярно, а чиновники ее не решают, пожаловались местные жители.

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