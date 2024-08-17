Контрактник из Тырныауза осужден за уклонение от службы

17 августа 2024, 16:54

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Суд в Нальчике приговорил к году колонии контрактника из Тырныауза Якуба Калабекова, признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал военнослужащего-контрактника Якуба Калабекова виновным в уклонении от воинской службы в период мобилизации и приговорил к году колонии общего режима, сообщило вечером 16 августа издание "Газета Юга".

По данным суда, 12 апреля Калабеков самовольно покинул часть в Запорожье и поехал домой в Тырныауз «с целью отдохнуть от службы и провести время с семьей». 3 мая он добровольно явился в военную прокуратуру в Нальчике.

При назначении наказания суд учел, что «подсудимый воспитывался с рождения без отца, к уголовной ответственности не привлекался, с сентября 2023 до апреля 2024 принимал участие в СВО, активно способствовал расследованию, признал вину и чистосердечно раскаялся», пишет издание.

Согласно карточке дела на сайте суда, Якуб Калабеков был осужден по части 3.1 статьи 337 УК РФ, обвинительный приговор был вынесен 1 августа. Текст приговора с подробностями обвинения, по состоянию на 16.45 мск 17 августа, в карточке дела не опубликован.

Часть 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок более 10 суток, но не более месяца в период мобилизации) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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