Защита заявила о недоказанности вины Хамуковых

16 августа 2024, 19:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд не учел, что жители Баксана Аскер и Лианна Хамуковы осуждены по делу о финансировании терроризма без каких-либо доказательств их виновности, а обвинение построено на показаниях засекреченных свидетелей, заявил адвокат. Возможности обжалования приговора на национальном уровне исчерпаны, подчеркнул он.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая 2022 года военный суд приговорил Аскера Хамукова к 18 годам колонии, а его сестру Лианну – к 16,5 года колонии, признав их виновными в финансировании террористической организации. 6 августа кассационная инстанция оставила приговор Хамуковым в силе.

По данным следствия и суда, в 2013 году Хамуковы вступили в подразделение террористической организации "Имарат Кавказ"* и предоставляли боевикам свое жилье и питание, а в 2015 году организовали в Интернете сбор средств и передали 1,4 миллиона рублей для боевиков "Исламского государства"*.

«Механизмы обжалования приговора [на национальном уровне] исчерпаны», заявил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Магомед Беков, отметив, что "осужденная может подать ходатайство о помиловании на имя главы государства".

"В кассационной инстанции не допрашивают участников процесса, кассация обязана проверять законность приговора, чем, к сожалению, они себя не обременяют и не важно, Верховный это суд России или кассационный суд общей юрисдикции", - сказал он по итогам рассмотрения кассационной жалобы.

Адвокат заявил, что вина его подзащитных в суде доказана не была, что не помешало вынесению обвинительного приговора. "Обвинение построено на показаниях засекреченных свидетелей, которые ссылались на то, что им все рассказали сами Лианна и Аскербий, однако Хамуковы это отрицали на протяжении всего следствия и суда. Доказательств этому не было получено ни в ходе следствия, ни в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции. Доказательств виновности Хамуковых материалы уголовного дела не содержат. Трое детей [Лианны] остались с отцом", - сообщил Беков.

Напомним, Аскер Хамуков был задержан 7 октября 2019 года в Баксане вместе с сестрой, которая на следующий день родила ребёнка. По версии следствия, часть средств на счета Хамуковых поступила от контрагентов, подозреваемых в причастности к терроризму. Защита настаивала на том, что оснований для уголовного преследования Хамуковых нет. Также защитники Хамуковой добивались смягчения для нее меры пресечения, поскольку она воспитывает малолетних детей, за которыми в условиях домашнего ареста надлежащий уход невозможен.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России