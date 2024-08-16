Карабахские активисты обвинили Азербайджан в уничтожении села Мохренис

16 августа 2024, 03:51

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Азербайджанские власти уничтожили село Мохренис, сообщил офис омбудсменам Нагорного Карабаха, который призвал ЮНЕСКО начать сбор данных об уничтожении армянского наследия.

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Фонд по изучению армянской архитектуры 12 мая сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Бердзоре полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку. 22 мая активисты заявили, что азербайджанские власти снесли жилой квартал в Степанакерте и село Карин Так в Шушинском районе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боев и разоружении карабахской Армии обороны. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха обвинил Азербайджан в уничтожении села Мохренис. «Это демонстрируют спутниковые снимки. На снимках видно, что большая часть деревенских домов, включая школу, детский сад и другие постройки, снесены. Церковь Святого Саркиса в Мохренисе полностью уничтожена», - говорится в сообщении офиса в соцсети.

«Ереван неоднократно заявлял на разных площадках о том, что армянское культурно-историческое наследие в Нагорном Карабахе находится под угрозой уничтожения со стороны Азербайджана, а также подчеркивал необходимость отправки туда миссии ЮНЕСКО по сбору фактов [...] Мы продолжаем требовать от международного сообщества не молчать, применить механизмы для воздействия на Азербайджан, и понять, что с уничтожением армянских памятников, уничтожается одна из страниц мировой истории», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Все наше наследие, материальное и нематериальное, находится под контролем Азербайджана

По словам этнографа, бывшего министра культуры Нагорного Карабах Лерника Ованнисяна, под угрозой уничтожения остались более пяти тысяч объектов и артефактов армянского культурного наследия. «Это порядка 430 храмов и церквей, более 400 старинных захоронений и кладбищ, до 2500 хачкаров (камни-кресты), более ста крепостей, музеи и музейные экспонаты. Одним словам, все наше наследие, материальное и нематериальное, находится под контролем Азербайджана. За их сохранение должны бороться не только общественные и гражданские представители, но должна вестись последовательная работа на государственном уровне, уделяя особое материальному и нематериальному культурному наследию», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению архитектора Гагика Аванесяна, камни разрушенных домов, церквей, могил могут использоваться для строительства дорог. По его словам, строящаяся трасса Физули-Шуши пролегает через карабахские села, которые уничтожаются. «Полностью уничтожены старинное село КаринТак и Мохренис, кладбища, строения, духовные объекты в Мец Тахер, Схнах, другие объекты Гадрутского, Аскеранского, Шушинского районов Арцаха (Нагорного Карабаха). Все уничтожено безвозвратно», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, заявили 23 октября 2022 года карабахские власти.

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