Село Ленинаул ранее относилось к Ауховскому району. Скриншот фото с сайта администрации села http://ленинаул.рф/fotogalereya.html

15 августа 2024, 23:57

Дагестанские чеченцы назвали преувеличением сообщения о несанкционированной акции в Махачкале

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Представители чеченской общины в Дагестане намеревались прийти к муфтию как лидеру аварского народа, чтобы обсудить с ним восстановление Ауховского района, митингов или протестных акций не планировалось, сообщили представители чеченцев-ауховцев. По их словам, ситуация с так называемым митингом была искусственно раздута, после чего Общественный совет чеченцев Дагестана принял решение об отмене посещения муфтията.

Как писал "Кавказский узел", предупреждения о недопустимости участия в намечавшейся на 14 августа несогласованной с властями протестной акции в Махачкале распространили представители полиции, а муфтият Дагестана призвал не реагировать на предложения "собираться толпой" для решения вопросов, в том числе земельных. Призывы возымели действие, следует из отсутствия в медиа и соцсетях каких бы то ни было данных об акции или попытках провести ее.

Нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, связан с депортацией вайнахов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Глава Общественного совета чеченцев Дагестана Арби Батырсултанов рассказал, что ещё в марте этого года представители Общественного совета посетили главу Казбековского района, муфтия Дагестана, министерство по национальной политике. Департамент межнациональных отношений по СКФО и другие госучреждения. "Это было продиктовано тем, что поступали обращения жителей села Ленинаул Казбековского района. Суть в том,что последние земельные площади, на которых растили хлеб , стали готовить под раздачу для ИЖС", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо экономической нецелесообразности это решение имело и политический аспект, считает Батырсултанов. "Потому что оно лишало перспективы восстановления Ауховского района. За 33 года после решения Съезда народных депутатов СССР никаких усилий для восстановления Ауховского района не предпринято", - отметил он.

По его словам, от муфтия никакого ответа не было. "Недавно мы узнали, что муфтий Ахмад Абдуллаев был признан лидером аварского народа и мы решили посетить обеденный намаз в Махачкале и спросить лично у муфтия его мнение", - сообщил Батырсултанов.

Он подчеркнул, что эту инициативу нельзя называть митингом или демонстрацией. "Ранее мы посещали Духовное управление и нынешнее посещение ничем не отличается. Разве что большей численностью. Возможно представители джамаатов (ауховцы) допустили неточности при оповещении о посещении муфтията. Задача была посетить муфтият исключительно в мирных целях", - подчеркнул Батырсултанов.

После того, как стало известно, что инициативы джамаатов были восприняты властями и работниками муфтията в неправильном свете, мы поздно ночью вчера обратились к нашим соотечественникам и мероприятие было отменено, добавил он. "После этого мы имели переговоры с муфтиятом и министерством национальной политики Дагестана. Если даже не брать вопрос территориальной реабилитации чеченцев, то вопрос земельных отношений уже перешёл грани, за которыми следует административная и уголовная ответственность. Нам жить вместе, но если противоречия не будут решаться, то это может привести к противостоянию и это надо исключить", - резюмировал Батырсултанов.

Представитель чеченцев-ауховцев Умар заявил, что намерений провести митинг не было. "К муфтию собирались поехать. Хотели, чтобы муфтий объяснил аварцам и лакцам, что по исламу нельзя жить на чужой земле, в домах. Из-за этого панику подняли. В аварских группах писали что, якобы уже чеченцы митингуют. На дорогах <силовики> останавливали чеченцев и советовали не ехать в Махачкалу в муфтият", - сказал он.

По его словам, после обращения общественного совета чеченцев Дагестана ситуация по землям в Казбековском районе ухудшилась. "Получили ответ от заместителя главы администрации Казбековского района. Он пишет, что Ленинаул и Калининаул не войдут в Ауховский район, и поэтому все по закону", - указал Умар.

Автор Telegram-канала " Слово Ахмада" заявил, что конкретных данных о том, какая акция планировалась, не поступало. "Мы знаем, что было много призывов, провокаций, вбросов после видеообращения группы. В каком составе и куда они собирались тоже не знаем, знаем, что собирались. Учитывая странные угрозы, вбросы, призывы, МВД подняли с целью воспрепятствовать массовому съезду в Махачкалу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, МВД в основном ориентировалось на провокационные вбросы и призывы, препятствовать делегациям они не собирались. "Реакция была только в связи с провокационными призывами собраться в Махачкале на площади на незаконные акции с какими-то требованиями. Сведений о том, что они туда собираются толпой, тоже не было. Просто в МВД в связи с последними событиями в Дагестане, и в Курской области, с связи с многочисленными угрозами, рисками, фейками, провокациями и вбросами в инфопространстве опасаются пропустить, проглядеть.Тем более, что их постоянно обвиняют в том, что они отрабатывают угрозы в не достаточной мере после событий в аэропорту и после последних терактов" - рассказал автор "Слова Ахмада".

Чеченцы Дагестана указали на отсутствие подвижек в восстановлении Ауховского района

Обращение общественного совета чеченцев Дагестана. Стоп-кадр видео от 05.08.24, https://www.youtube.com/watch?v=dusgDxK0EYMОбщественный совет чеченцев Дагестана заявил, что "земли, расположенные справа от блокпоста на Казбековском перевале категорически нельзя передавать". "Это нарушает основу федерального закона о реабилитации народов, <...> и программу восстановления Ауховского района, как было сказано в границах февраля 1944 года", - говорится в видео, опубликованном в YouTube-канале Akinec 5 августа.

Авторы обращения отметили, что для реализации закона о реабилитации народов в Дагестане ничего не делается. "А все действия, которые противоречат восстановлению Ауховского района и реабилитации чеченцев, они совершаются каждый год поэтапно", - заявил представитель Общественного совета чеченцев Дагестана.

По его словам с тем, что раздать земли, которые должны отойти Ауховскому району под индивидуальное жилое строительство нельзя, согласны и аварцы, так как это единственные наиболее плодородные урочища. "Это мнение всего двухсоттысячного чеченского населения Дагестана", - говорит он на видеозаписи.

"Раздача земель приведет к противостоянию народов, которые испокон веков проживали на этих территориях", - заявил представитель организации. "Все действия общественного совета чеченцев Дагестана, в том числе обращения к главе республики, в профильные ведомства "направлены на то, чтобы не возникло противостояние между нашими народами, чтобы не перешло в недопустимое противостояние наших народов", - подчеркнул он

Автор паблика "Слово Ахмада сообщил в ночь на 15 августа, что "на Хуршилова (где располагается резиденция муфтия - прим. "Кавказского узла") идёт усиление охраны". "Хасавюртовские чеченцы хотят придти к муфтию, чтобы он решил вопрос Ауховской земли по шариату", - говорится в сообщении.

Пробка на въезде в Махачкалу. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Бессовестный Дагестан" от 14.08.24, https://t.me/BessovestniiDagestan/10466Видео пробки на въезда в Махачкалу 14 августа опубликовал Telegram-канал "Бессовестный Дагестан". На другом видео молодой человек сообщил, что там "страшная пробка". "Конкретный шмон идет на посту <> Люди километрами стоят. "В узком месте <силовики> стали и всех тормозят, всех", - рассказал он на видео, предположив, что такая активность силовиков может быть связана с "темой мобилизации".

В описании к видео авторы Telegram-канала указали, что предположение о связи проверок с мобилизацией стало первым, "что пришло в голову. "На самом деле ситуацию обострили чеченцы из Новолакского и Казбековского района. Несколько дней назад они снова подняли вопрос о запрете приобретать земельные участки без разрешения "наследных принцев" "Ауховского района" в Казбековском районе", - говорится в сообщении. По данным автора канала, в связи с этим чеченцы "собирались в Махачкалу".

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Примечание:

"Планы раздачи земель на месте Ауховского района возмутили активистов", "Тема восстановления Ауховского района звучала на акции к годовщине депортации", "Чеченцам Ауха напомнили о недопустимости несогласованных акций".

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Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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