Жители дагестанского села добились приостановки строительства высоковольтной линии

15 августа 2024, 18:15

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После обращения к главе Дагестана строительство высоковольтной линии приостановлено, но необходимо, чтобы проект был изменен и провода не проходили над жилыми домами, рассказали жители села Даркуш-Казмаляр. Проект был согласован с сельчанами и имеет все необходимые разрешения, возразили представители завода "Эксонор" и Минпромторга Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", администрация местного завода строит высоковольтную линию электропередачи, но она проходит по жилой зоне, и столбы установили слишком близко к жилым домам, пожаловались жители села Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Они попросили его вмешаться в ситуацию, поскольку местные чиновники не реагируют на их жалобы. Минэнерго Дагестана пообещало провести проверку, а администрация Сулейман-Стальского района призвала искать компромиссы, указав, что строительство трубного завода, для которого нужна линия электропередачи, может существенно улучшить положение в районе.

Один из жителей села сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время строительные работы приостановлены."После видео сельчан администрация связалась с руководством завода и они остановили строительство. Нам обещали, что найдут какое-то решение, которое будет не против нас. Мы ждем", - рассказал Нурберды.

По его словам, есть другие территории, где можно установить столбы. "Там недалеко есть поле, пусть через это поле проведут все линии, установят все столбы для них. Никто не понимает, почему именно над домами должны висеть эти кабели", - пожаловался он.

Нам кажется, что они решили установить столбы рядом с домами, потому что это самый короткий путь. Они хотят экономить.

Жительница села предполагает, что владельцы завода решили установить столбы для высоковольтных линий электропередач, чтобы сэкономить финансы.

"Нам кажется, что они решили установить столбы рядом с домами, потому что это самый короткий путь. Они хотят экономить. Но разве можно экономить, зная, что подвергают опасности наше здоровье. Мы читали, что люди, проживающие вблизи таких мощных линий, чаще жалуются на усталость, раздражительность, все это приводит к нарушению сна, начинаются головные боли. Я пожилая женщина и не хочу дополнительных проблем", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Зуля Алибегова.

Расим Закуев также против прокладки высоковольтных линий над своим домом. "Вдруг будет сильный ветер и кабель не выдержит и упадет прямо на мой дом или во двор, где будем находиться мы всей семьей. Кто ответит за то, что случится с кем-то из моей семьи? Никто не будет в ответе, никого не накажут. Поэтому я хочу, чтобы никто из моей семьи не боялся выходить во двор, думая, что кабель упадет на голову или на крышу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, власти обещали найти решение, которое устроит всех. "Пришли поговорили с нам, сказали, что найдут решение, чтобы никто не подвергался опасности. Наверное, надо было до строительства все это сделать. Но еще не поздно. Пусть сейчас меняют места всех столбов», - отметил он.

Жалуются те жители, чьи дома очень близко стоят к их домам, говорит житель села Радик. "Столбы установлены на одной из улиц села. Жалуются те жители, который на этой улице живут и столбы рядом с их домами установлены. Остальные не жалуются. Хочу сказать, что не все против строительства этой линии передач. Чего именно они боятся, я не знаю, рядом со всеми домами есть столбы для электроэнергии, ничего до сих пор не случилось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что авторов видеообращения к главе республики уговорили жаловаться противники строительства завода. "Кому-то не нравится, что здесь строят завод. Видимо их уговорили пожаловаться, чтобы помешать строительству. А завод обещал нам освещение улиц, ремонт дорог", - предположил он.

Видимо, этот завод обещал большие инвестиции и власти закрыли глаза на определенные проблемы

Дагестанский общественный деятель, пожелавший остаться неназванным, уверен, что проведение высоковольтных линий электропередач над домами сельчан нарушает их права.

"Негативное воздействие электромагнитных волн на здоровье человека и животных – подтвержденный факт. Не случайно, что под линиями не разрешено строительство жилых и нежилых помещений. Обычно зона, где есть высоковольтные линии, называется охранной зоной и там не разрешают строительные работы. Общественные слушания обычно не проводятся, но местные власти при рассмотрении проектной документации обязаны учесть тот факт, что в непосредственной близости от столбов и линий есть жилые дома, и дать свои рекомендации по строительству маршрута", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, проект прокладки столбов для высоковольтной линии электропередач необходимо изменить. "Это действительно опасно по многим параметрам. Например, согласно противопожарным нормам, запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередач над кровлями и навесами из горючих материалов. Видимо, этот завод обещал большие инвестиции и власти закрыли глаза на определенные проблемы. Завод с целью экономии средств выбрал самый короткий маршрут прокладки, который проходит по центру села, над домами сельчан. Маршрут прокладки столбов необходимо изменить, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье сельчан", - подчеркнул он.

Проект прошел все необходимые согласования и соответствует установленным техническим требованиям

В министерстве промышленности и торговли Дагестана сообщили, что завод полимерных труб «Эксонор», который прокладывает высоковольтную линию электропередач через село Даркуш-Казмаляр, получил все необходимые разрешения.

"Завод «Эксонор» получил все необходимые технические условия для успешной реализации данного проекта. Проект прошел все необходимые согласования и соответствует установленным техническим требованиям", - сказал представитель министерства корреспонденту "Кавказского узла".

Представители завода рассказали, что еще задолго до начала строительства они проинформировали жителей о своих планах и не услышали жалоб.

«Мы поговорили со всеми, рассказали о планах и обещали, что провести реконструкцию существующих линий электропередач для них, поскольку на столбах висят оголенные провода. Кроме этого мы готовы обновить вводные линии до каждого домовладения за счет средств завода и провести освещение улиц. Все были согласны, никто не отказался от нашего предложения», - сообщил «Кавказскому узлу» представитель завода.

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