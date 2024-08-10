Сельчане из Дагестана добились реакции на обращение к Меликову

10 августа 2024, 20:48

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Минэнерго Дагестана проведет проверку по обращению к главе Дагестана жителей села Даркуш-Казмаляр, которые выступают против строительства высоковольтной линии. Администрация Сулейман-Стальского района призвала искать компромиссы, указав, что строительство трубного завода, для которого нужна линия электропередачи, может существенно улучшить положение в районе.

Как писал "Кавказский узел", администрация местного завода строит высоковольтную линию электропередачи, но она проходит по жилой зоне, и столбы установили слишком близко к жилым домам, пожаловались жители села Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Они попросили его вмешаться в ситуацию, поскольку местные чиновники не реагируют на их жалобы.

Минэнерго Дагестана взяло на контроль обращение жителей села Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района к главе республики, об этом ведомство сообщило сегодня в своем Telegram-канале.

"Специалисты министерства детально изучат ситуацию. Будет организована выездная проверка на предмет соответствия строящегося объекта требованиям безопасности и приняты необходимые меры", - говорится в сообщении.

Администрация Сулейман-Стальского района сообщила сегодня, что после обращения сельчан к Меликову провела встречу "со всеми заинтересованными сторонами". Районная администрация в частности заявила, что "реализация крупного инвестиционного проекта по строительству трубного завода может значительно улучшить социально-экономическую ситуацию в районе, создаст в том числе для жителей этого села новые рабочие места, увеличит налоговые поступления в бюджет района", а инвесторы готовы "развивать инфраструктуру села".

При этом районные власти сообщили, что понимают беспокойство жителей "относительно потенциального негативного воздействия высоковольтных линий на их здоровье и безопасность". "Решение о проведении высоковольтных линий" должно "сопровождаться комплексной оценкой рисков и при необходимости разработкой дополнительных мер по обеспечению безопасности", говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

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