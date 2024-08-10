Дагестанские сельчане пожаловались Меликову на строительство высоковольтной линии около их домов

10 августа 2024, 11:23

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Администрация местного завода строит высоковольтную линию электропередачи, но она проходит по жилой зоне и столбы установили чрезмерно близко к жилым домам, пожаловались жители села Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Они попросили его вмешаться в ситуацию, поскольку местные чиновники не реагируют на их жалобы.

Видеообращение жителей села Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовал сегодня ночью паблик "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах ролика показаны более десяти жителей села, они стоят на улице. Одна из сельчанок говорит от имени всех. "Уважаемый Сергей Алимович! Мы сегодня вынуждены к вам обратиться потому что наши права нарушаются", – сказала она.

Некоторое время назад рабочие установили столбы для высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Столбы установлены чрезмерно близко к жилым домам и сельчане опасаются, что в последующем ЛЭП окажет негативное влияние на здоровье людей, пояснила она. "Никто нам ничего не сказал, пришли и поставили эти столбы высоковольтные, опасные для нашего здоровья", – подчеркнула жительница Даркуш-Казмаляр.

Рабочие пояснили, что ЛЭП проводится на местный завод по изготовлению пластмассовых изделий. Сельчане провели встречу с администрацией завода, она прошла в конфликтной обстановке. Руководство завода заявило, что ЛЭП будет построена в любом случае, продолжила сельчанка.

"Просим вас помочь, чтобы вот эти столбы... пусть проводят ЛЭП по тому месту, где нет людей, где не живут люди. Эта ЛЭП идет через село наше. Когда мы обратились в администрацию, нам сказали, мы ни при чем", – отметила жительница села.

Ее слова подтвердил другой житель села. "Кто дал это право? Местные чиновники утверждают, что они непричастны. В районе говорят, мы подпись не ставили. Мы вас просим разобраться", – обратился он к Меликову.

Высоковольтные линии электропередачи нельзя проводить около жилых домов, заявила еще одна жительница Даркуш-Казмаляр. "Мы звонили, узнавали, уточняли. Это очень вредно", – подчеркнула она.

Столбы установлены настолько близко к воротам, что сельчане не могут их открыть, уточнила сельчанка.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 62 тысяч пользователей, на 11.20 мск 10 августа набрал 3556 просмотров. Пользователи не оставили комментариев.

На 11.20 мск на сайте главы Дагестана и на сайте администрации Сулейман-Стальского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Даркуш-Казмаляр на установку ЛЭП чрезмерно близко к их домам.

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