15 августа 2024, 17:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян освобожден под залог в 38 тысяч долларов США, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что бывший глава Минобороны Давид Тоноян был задержан и арестован по подозрению в хищении около 4,7 миллиона долларов при поставках вооружения. По этому же делу задержали руководителя компании-поставщика Давида Галстяна. 16 октября 2021 года Апелляционный суд отказался освободить Тонояна. 29 ноября 2021 года его арест был продлен на два месяца. 19 января первое заседание по уголовному делу Тонояна прошло в закрытом режиме, несмотря на ходатайство защиты. 14 июня ереванский суд отказался изменить меру пресечения Тонояну.

Суд изменил меру пресечения бывшему министру обороны Армении Давиду Тонояну, освободив его под залог в 15 миллионов драмов (38 тысяч долларов США), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат бывшего министра обороны Альберт Бенглян.

«После внесения залога на депозит суда, Давид Тоноян выйдет на свободу», - пояснил адвокат.

Напомним, Давид Тоноян 20 ноября 2020 года был отправлен в отставку премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, вступившая в силу 10 ноября 2020 года, спровоцировала в Армении акции протеста с требованием об отставке Пашиняна. После отставки с поста министра обороны Давид Тоноян заявил, что готов нести свою долю ответственности за результаты осенней войны в Нагорном Карабахе.