Давид Тоноян оставлен под арестом

14 июня 2023, 14:46

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Антикоррупционный суд оставил бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна под арестом, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что бывший глава Минобороны Давид Тоноян был задержан и арестован по подозрению в хищении около 4,7 миллиона долларов при поставках вооружения. По этому же делу задержали руководителя компании-поставщика Давида Галстяна. 16 октября 2021 года Апелляционный суд отказался освободить Тонояна. 29 ноября 2021 года его арест был продлен на два месяца. 19 января первое заседание по уголовному делу Тонояна прошло в закрытом режиме, несмотря на ходатайство защиты. 24 января ереванский суд отказался изменить меру пресечения Тонояну.

Суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Давиду Тонояну, представленное на предыдущем судебном заседании. Подсудимый оставлен под арестом, сообщил адвокат Сергей Ованнисян.

Он отметил, что для изменения меры пресечения есть все основания. На этом этапе из 15 свидетелей, проходящих по данному уголовному делу, 11 человек уже допрошены. Решение суда защита обжалует в высшей инстанции, сказал адвокат.

Напомним, Давид Тоноян 20 ноября 2020 года был отправлен в отставку премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, вступившая в силу 10 ноября 2020 года, спровоцировала в Армении акции протеста с требованием об отставке Пашиняна. После отставки с поста министра обороны Давид Тоноян заявил, что готов нести свою долю ответственности за результаты осенней войны в Нагорном Карабахе.