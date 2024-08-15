Военный из Кабардино-Балкарии осужден за неявку на службу

15 августа 2024, 15:28

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Суд в Нальчике приговорил Анзора Хашева за неявку на службу в военную прокуратуру к пяти годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Военнослужащий Минобороны России Анзор Хашев осужден за неявку на службу в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ), сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

Как указано в сообщении, 13 февраля Хашев "без уважительных причин не явился к установленному времени на службу в военную прокуратуру, дислоцированную в Нальчике".

От службы он уклонялся по 13 апреля, когда был задержан и арестован за административное правонарушение. "В судебном заседании Хашев виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью, <...> осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном", - сообщила пресс-служба.

Суд приговорил Хашева к пяти годам исправительной колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - говорится в сообщении на странице суда "ВКонтакте".

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Анзора Хашева поступило в суд 5 августа, состоялись два заседания, 14 августа был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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