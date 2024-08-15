Глава Карабулака оштрафован за халатное отношение к обращениям горожан

15 августа 2024, 10:21

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Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей исполняющего обязанности главы Карабулака, признав его виновным в нарушении закона, согласно которому чиновники должны отвечать на обращения горожан в течение 30 дней, сообщила прокуратура.

По данным телеграм-канала "Mash", мэр Карабулака оштрафован на 25 тысяч рублей за волокиту. По версии следствия, он больше месяца не отвечал на обращения от местных жителей.

В отношении градоначальника было возбуждено шесть административных дел, передал телеграм-канал 14 августа.

Суд оштрафовал временно исполняющего обязанности главы администрации Карабулака на общую сумму 25 тысяч рублей после того, как местная прокуратура провела проверку и установила, что власти нарушили закон, согласно которому чиновники должны отвечать на обращения от жителей в 30-дневный срок. К мэру Карабулака поступили обращения от шести местных жителей, одному из них был дан ответ на 44-е сутки, сообщила на своем сайте прокуратура Ингушетии.

На сайте администрации Карабулака нет информации о том, кто является главой городской администрации, а также нет информации о том, кто является исполняющим обязанности главы города. При этом на странице горадминистрации в соцсети "ВКонтакте" указано, что главой городского округа с 26 июня 2023 года является Ахмед Дидигов.

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