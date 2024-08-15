Пять жителей Грузии задержаны по обвинению в похищении девушки

15 августа 2024, 01:27

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В Кахетии задержаны пять мужчин, которые, по данным полиции, похитили в конце июля в деревне Кабали девушку для принудительного брака.

"Кавказский узел" писал, что 28 июля несколько мужчин похитили в деревне Кабали в муниципалитете Лагодехи молодую женщину. 30 июля полиция нашла ее. По словам родственников, ее похитили для женитьбы.

В Грузии актуальна проблема принудительных и ранних браков. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки НПО Грузии предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указал тогда руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе. В мае в Местии были задержаны три человека за похищение невесты.

В Кахетии пять человек задержаны по делу о похищении девушки в деревне Кабали с целью заключения брака, пишут 14 августа "Новости-Грузия".

Похитители были задержаны спустя две недели, они скрывались в Лагодехском районе. Организаторы похищения, который планировал жениться на девушке - 26 лет. Ему помогали четыре человека, некоторые из них были ранее судимы.

Задержанным предъявлено обвинение по статьям 137 (изнасилование) и 143 (незаконное лишение свободы) УК Грузии, им грозит до 10 лет лишения свободы.

В марте 2018 года в Тбилиси прошла конференция, участники которой указали, что правоохранительные органы оставляют без внимания жалобы женщин на насилие. В частности, по данным "Центра по правам человека", на обращение директора школы о помолвке 16-летней ученицы в полиции заявили, что состава преступления в принуждении несовершеннолетней к браку нет.

В случае детских браков нарушаются права обоих полов, однако с девочками сложностей возникает намного больше – почти всегда замужество полностью исключает их участие в общественной жизни. Девочек изолируют от семьи и друзей, в большинстве случаев заставляют бросить школу, они оказываются в более тяжелом экономическом положении в случае беременности и часто становятся жертвами домашнего насилия, говорится в материале "Как ранние браки приводят к трагедиям в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" опубликован материал "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?".

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