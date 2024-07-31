Полиция Грузии вернула домой похищенную для женитьбы девушку

31 июля 2024, 04:29

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Четверо молодых людей похитили девушку в муниципалитете Лагодехи. Спустя два дня полицейские нашли ее, но похитители так и не задержаны. По словам дяди похищенной девушки, она не хотела выходить замуж за молодого человека, который ее похитил.

"Кавказский узел" писал, что в Грузии актуальна проблема принудительных и ранних браков. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки НПО Грузии предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указал тогда руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе. В мае в Местии были задержаны три человека за похищение невесты.

В марте 2018 года в Тбилиси прошла конференция, участники которой указали, что правоохранительные органы оставляют без внимания жалобы женщин на насилие. В частности, по данным "Центра по правам человека", на обращение директора школы о помолвке 16-летней ученицы в полиции заявили, что состава преступления в принуждении несовершеннолетней к браку нет.

28 июля четверо мужчин похитили молодую женщину в деревне Кабали в муниципалитете Лагодехи. Момент похищения зафиксировали наружные камеры. На видео видно, что молодые люди сначала следили за домом девушки. Когда она вышла, они схватили ее и стали затаскивать в машину. Бабушка попыталась отбить внучку, ее ударили.

Сестра девушки Рима Ниазова рассказала 30 июля корреспонденту "Кавказского узла", что похищенную отвезли в сторону Телави. "У парня влиятельный отец", - добавила она.

Полиция нашла девушку 30 июля. По словам Ниазовой, сестру долго допрашивали и сейчас она находится в крайне подавленном состоянии. По факту инцидента ведется следствие по статье 143 УК Грузии.

«Девушка не любит того молодого человека. Она учится в университете, студентка. Она думает о своем будущем. После этого похищения пусть будет так, как написано в законе. Мы живем в XXI веке. Человека нельзя украсть, это человек, это не животное. Такое отношение к человеку в ХХI веке немыслимо. Похитители постоянно меняли адреса, останавливались у знакомых, родственников. Я не знаю, где похититель, полиция мне пока не сообщила. Я не видел пока свою племянницу, мама и папа ее видели. Она дала показания о том, как ее похищали, как она была напугана, как ее пугали оружием», - заявил в эфире "Мтавари архи" дядя похищенной девушки.

17 июля НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" опубликовала исследовательский отчет «Реакция государства на насилие на гендерной почве в Грузии, анализ законодательства и практики». В документе анализируется национальное законодательство в области гендерно-ориентированного насилия и его соответствие международным стандартам.

Исследование показало, что в некоторых случаях грузинское законодательство не соответствует нормам Стамбульской конвенции. Отмечается, что в грузинском обществе превалируют сексистские настроения, жертвы гендерного насилия мало информированы о службах помощи и не доверяют официальным институтам. Кроме того, между ведомства существует слабая координация в области предотвращения гендерного насилия. "Государственные чиновники и высшие политические деятели сами поощряют дискриминацию по признаку пола, что выражается в распространении ненавистнических нарративов и дискриминационных законодательных инициативах. Несмотря на серьезные системные проблемы, государство активно стремится сузить уровень жизнедеятельности гражданского общества, в том числе путем принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", - говорится в исследовании.

В случае детских браков нарушаются права обоих полов, однако с девочками сложностей возникает намного больше – почти всегда замужество полностью исключает их участие в общественной жизни. Девочек изолируют от семьи и друзей, в большинстве случаев заставляют бросить школу, они оказываются в более тяжелом экономическом положении в случае беременности и часто становятся жертвами домашнего насилия, говорится в материале "Как ранние браки приводят к трагедиям в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" опубликован материал "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?".

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