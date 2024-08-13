Суд пятый раз возобновил расследование по обвинению российского солдата в убийстве жительницы Гюмри

13 августа 2024, 00:13

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Ширакский суд в пятый раз решил возобновить расследование по делу об убийстве жительницы Гюмри Джульетты Гукасян. Обвиняемый Андрей Разгельдеев ни разу не явился в суд, дочь Гукасян и правозащитники усомнились, что он находится под арестом на российской военной базе.

Какписал "Кавказский узел",в ночь на 3 декабря 2018 года была избита 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян, которая позже скончалась в больнице . Был задержан российский военнослужащий Андрей Разгельдеев, ему грозит до десяти лет заключения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Армения передала обвиняемого российской стороне, он находится под арестом на 102-й базе.<

Суд первой инстанции Ширакской области Армении возобновил расследование по делу об убийстве 2 декабря 2018 года жительницы Гюмри Джульетты Гукасян. Расследование дела возобновляется в пятый раз. Нового расследования дела требовала правопреемница и дочь убитой Джульетты Анаит Гукасян. Защита Разгельдеева, наоборот, требовала продолжения уголовного расследования с того места, где остановился прежний судья.

Дочка Гукасяна в комментарии журналистам отметила, что "надеется, что в этот раз Разгельдеев явится в суд". За все время судебного расследования обвиняемый Разгельдеев ни разу не явился в суд. Его задержали после убийства только спустя восемь дней и предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего (Часть 2 статьи 112 УК Армении). После ареста Разгельдеева содержат на 102 военной базе, добавила она.

По словам Анаит Гукасян, обвиняемый присоединяется к судебному процессу по видеосвязи. "Это вызывает сомнения на счет его местонахождения или статуса, особенно, когда вспоминаешь что происходило с судебным процессом над Пермяковым, расстрелявшим целую семью и как его, после назначения пожизненного заключения экстрадировали в Россию. Откуда мы можем знать, он на базе арестован или свободно прогуливается?", - отметила Гукасян.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисянов 12 января 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

Дочка вспоминает, что Джульетта Гукасян после жестокого избиения была доставлена в больницу, где она и скончалась, спустя некоторое время. Однако в то время, когда она была еще жива, к ней были приставлены полицейские, которые не позволяли никому, даже ее, дочке, зайти к ней. "Ранения получила в голову и в части грудной клетки", - сказала она.

Защитник интересов Гукасян, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассоциации потребует, чтобы впредь обвиняемый являлся в суд на каждое заседание, отметила корреспонденту "Кавказского узла" представитель офиса Ани Чатинян. Она не исключает, что Разгельдеева и вовсе в Армении нет.

Ходатайство в свое время о том, чтобы Разгельдеев не являлся в суд, было представлено защитой, ссылаясь на позицию 102 российской военной базы. Защитник Разгельдеева Нарине Рштуни в свою очередь отметила, что "российская база также ходатайствовала, чтобы судебное расследование проходило на территории базы, однако суд отклонил это ходатайство". "Они своих граждан не выдают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", указав, что ее подзащитный не признает своей вины.

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