Около 150 человек обратились к врачам в Азербайджане после отравления

12 августа 2024, 04:45

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В трех ресторанах Гёйгёльского района отравились 50 человек, еще 98 человек отравились на траурной церемонии в Гяндже, все они обратились к врачам. Несколько десятков человек в среднетяжелом состоянии остались в больницах.

По данным Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями, в Гёйгёльскую центральную районную больницу 11 августа обратились 50 человек из трех различных источников.

38 из них были отпущены домой после оказания медпомощи. Еще 12 человек находится на стационарном лечении, их состояние оценивается как среднетяжелое, пишет Oxu.az.

В Гяндже в больницу поступили 98 человек, все они являются участниками траурной церемонии. Из них 46 человек остались на стационарном лечении, их состояние также оценивается как среднетяжелое.

Все отравившиеся посещали заведения общественного питания Ag Ayi, Xan Yurdy и Araz, а также дом торжеств, где проводилась траурная церемония. Пока сотрудники прокуратуры проводят сбор улик, взяты образцы продуктов, которые могли стать причиной отравления. Пока данных о том, как связаны случаи отравления, нет, информирует Report.az.

По словам одного из пострадавших в Гяндже, он находился на поминках отца своего знакомого. Они пили чай и ели халву. Спустя час у него потемнело в глазах, появилась тошнота.

Заведующая отделением Гянджинской городской больницы Ирада Демирова рассказала, что большинство пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, ели помидоры, бозартму (суп) и юху.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале мая 40 человек обратились к врачам в Загатале, пожаловавшись на симптомы пищевого отравления.

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