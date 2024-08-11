Жители Агульского района своими силами восстанавливают дорогу в горах. Скриншот публикации https://vk.com/wall-74219800_2508404

11 августа 2024, 09:29

Дагестанские сельчане своими силами восстановили дороги в горах

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В соцсетях распространился ролик, на котором показано, как жители Агульского района своими силами восстанавливают дороги в горах, поврежденные в результате разгула стихии. Другие жители Дагестана, комментируя это видео, раскритиковали чиновников за бездействие, а также похвалили сельчан за сплоченность.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно решают своими силами те или иные проблемы. В частности, 4 января жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, связывающую четыре села.

4 марта махачкалинцы самостоятельно провели ямочный ремонт на дорогах. 3 декабря 2022 года жители cелa Джугдиль в Дагестане распространили в интернете ролик о том, что вынуждены самостоятельно благоустраивать дороги после того, как получили отказ от властей на их просьбы об этом.

Пост о том, что жители Агульского района Дагестана своими силами восстанавили дороги, поврежденные в результате разгула стихии, опубликован 8 августа в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показана размытая потоком воды дорога и несколько десятков мужчин, которые кирками и лопатами вручную копают грунт, обустраивая таким образом новый участок дороги.

"В Агульском районе сельчане активно своими силами восстанавливают дороги и мосты после стихийных бедствий, вот она – сплоченность", – сказано в публикации.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 200 тысяч пользователей, на 09.20 мск 11 августа набрал около 71 тысячи просмотров и 100 комментариев.

"Это не сплоченность, это бездействие властей", – написал Сатоши Накомото.

"Это не сплоченность, это когда тот, кто за это все отвечает, не делают свою работу и людям остается делать это своими силами от безвыходности", – заявил Тима Сокольник.

"Налоги за что плотят они? Налог вовремя чтобы отдали, присылают уведомления. А вот дорогу восстановить, тем более после разгула стихии, не дождешься", – отметил Ильяс Абдуллаев.

"А где дорожные службы, где администрация?" – задался вопросом Rayan Tedder.

"Позор всему руководству", – подчеркнула Саида Базанаева. "Бездействие властей", – написал Рамазан Лабазанов.

"Нельзя было технику подогнать?" – спросил Магомед Омаркадиев.

"Магомед, мост разрушен, техника не может подъехать", – ответил ему пользователь с ником Резвый Парень.

"Они конечно молодцы, но организация работ от чиновников, которые этим должны заниматься – она где?" – задалась вопросом Малика Курбанова.

"Помощи от наших бесполезных чиновников можно и не дождаться. Все бы вот так же себя вели – небезразлично и не ожидая, что кто-то решит все проблемы за нас. Не появится у наших чиновников совесть, не надейтесь. Может им хотя бы стыдно станет, хотя вряд ли", – написал Заур Гасанов.

На 09.20 мск на сайте администрации Агульского района нет комментариев относительно самостоятельного проведения местными жителями работ по восстановлению дорог.

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Автор: "Кавказский узел"

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