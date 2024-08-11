Беженцы из Палестины на уроке русского языка. Кадр из видео https://www.instagram.com/groznytv/?hl=ru (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

11 августа 2024, 07:41

Власти Чечни отчитались об обучении беженцев из Палестины русскому языку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За восемь месяцев пребывания в Чечне дети беженцев из Палестины достигли уровня владения русским языком, позволяющим пользоваться им в быту. В республике на работу устроено 55 беженцев, все они знают русский язык, отчитался гостелеканал "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", 22 января власти Чечни отчитались, что организовали изучение русского языка для детей и взрослых, прибывших в Чечню из Палестины.

За восемь месяцев пребывания в Чечне дети беженцев из Палестины преуспели в изучении русского языка и могут изъясняться на нем на бытовом уровне, сообщил гостелеканал "Грозный" сегодня ночью на своей странице в соцсети Instagram*.

К посту прикреплен видеорепортаж, на кадрах которого показаны две девочки. "Мы дети Палестины, мы молимся всегда и всех благодарим мы за светлые дома", – сказала одна из них.

"Мы дети Палестины, здесь слышен только смех, порхают в небе птицы и солнышко для всех", – сказала другая девочка.

За восемь месяцев пребывания в Чечне 50 палестинских студентов устроены в вузы, трудоустроены 55 беженцев из Палестины, большинство из них работают в сфере здравоохранения, сказано в репортаже. "У нас 23 человека врачи, у большинства из них опыт работы почти 20 лет. Они все говорят по-русски", – сказал на кадрах видео беженец из Палестины врач-дерматолог Насиф Альхаг.

Напомним, Чечня приняла 206 беженцев из Палестины. Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Беженцы из Палестины отправлены в Нальчик и Черкесск", "Активисты сочли значительной помощь палестинским беженцам в Карачаево-Черкесии", "Палестинские беженцы указали на сложности с интеграцией в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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