11 августа 2024, 02:54

Бывший мэр Ахтубинска вновь осужден за продажу земель

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аманга Нарузбаев, который в 2019 году был приговорен условно за незаконную передачу земельного участка в Ахтубинске родственнику, осужден за продажу десяти муниципальных земельных участков без конкурса. Суд приговорил его к году и четырем месяцам колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года бывший глава Ахтубинска Аманга Нарузбаев был признан виновным в незаконной передаче земельного участка близкому родственнику и приговорен к условному лишению свободы.

По версии следствия, к главе Ахтубинска с просьбой предоставить участок земли более 290 кв.м для расширения магазина обратилась по доверенности своего мужа местная жительница. Мэр дал поручение сотрудникам подготовить необходимую документацию и затем заключил с ней соглашение о передаче земли, полагают следователи. Стоимость участка по соглашению составила 235 тысяч рублей, в то время как его реальная стоимость - 1,7 миллиона рублей.

Ахтубинский районный суд вынес вновь приговор бывшему главу города Аманге Нарузбаеву по десяти эпизодам превышения должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), пишет 9 августа "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов и органов судейского сообщества Астраханской области.

По данным следствия, Нарузбаев знал о запрете на продажу муниципальной или государственной собственности без торгов, однако заключил договоры купли-продажи 10 объектов недвижимости в Ахтубинске. В результате лица, которые незаконно приобрели земельные участки, оформили их в собственность.

Нарузбаев был заключен под стражу по данному делу в июне текущего года, его защита подала апелляцию, которую суд отклонил - в изоляторе бывшего главу города оставили до 5 декабря текущего года.

Суд приговорил Нарузбаева к одному году и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах два года и шесть месяцев.

Комментариями Нарузбаева и его официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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