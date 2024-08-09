Росприроднадзор и прокуратура отреагировали на жалобу о загрязнении озера Баскунчак

09 августа 2024, 18:22

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Надзорные органы после жалобы местного активиста обязали ООО "Руссоль" ликвидировать последствия загрязнения соленого озера Баскунчак от незаконного строительства дамбы и дороги в озере. Загрязнение озера скажется не только на состоянии самого водного объекта, но и на качестве добываемой в нем соли, добавил ученый.

Житель поселка Нижний Баскунчак, бывший сотрудник соледобывающей компании 26 мая снял на видео строительство дороги в озеро Баскунчак. Ее строят для перевозки на большегрузной технике добываемой в озере соли. При этом на видеозаписи виден строительный мусор — силикатный и красный кирпич, цемент, шифер, арматура. Отходы третьего и четвертого класса опасности. Свою видеозапись он разместил в социальных сетях. Активист дал корреспонденту «Кавказского узла» интервью на правах анонимности, так как боится преследования со стороны бывшего работодателя. Мужчину возмутили методы укладки дамбы и дороги. Для сокращения расходов по закупке щебня компания превратила в каменоломню бывшие здания предприятия. "В озеро попросту стали сваливать строительный мусор — битый кирпич, шифер, штукатурку. В них содержится много загрязняющих опасных веществ. Понятно, что для строительства дамбы эти отходы применять нельзя. Загрязняющие вещества с осадками попадают в озеро. Загрязняется не только само озеро, но и соль, которую продают у нас для населения по всей России", - сказал мужчина на условиях анонимности.

К борьбе за сохранение озера Баскунчак подключилась научная общественность и депутаты областной думы. Председатель Астраханского областного отделения Российского географического общества, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Петр Бухарицин рассказал, что в годы СССР на озере Баскунчак добывалось до 3 миллионов тонн соли в год. Тогда, по словам ученого, ученые забили тревогу, так как столь чрезмерные объемы добычи могли привести к быстрому истощению ресурсов озера. На основе данных экологов была установлена планка добычи в один миллион тонн соли в год. В настоящее время ООО «Руссоль» ежегодно добывает 1,5 миллиона тонн, что, по словам Бухарицина, «недопустимо», так как озеро (соляной купол) не успевает за это время восстановить запасы соли в озере. Это, по словам Петра Ивановича, первая проблема озера.

"Вторая проблема — сокращение территории заповедной зоны озера Баскунчак в угоду соледобытчикам. Мы несколько лет боремся за сохранение былых заповедных границ озера. Может произойти необратимая деградация естественных природных комплексов, исторически сложившихся в окрестностях озера Баскунчак и входящих в состав природного парка "Баскунчак"", - сказал Петр Бухарицин корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в марте 2019 года было принято постановление областного правительства (№ 67-П от 06.03.2019) "О внесении изменений в постановление правительства Астраханской области от 17.09.2015 № 480-П", которое касалось изменения категории особо охраняемой территории государственного природного заказника Астраханской области "Богдинско-Баскунчакский" на категорию "природный парк Астраханской области "Баскунчак"". Цель природного парка, по задумке властей, - "сохранение и восстановление естественной среды обитания редких и исчезающих объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Астраханской области и РФ" Общая площадь природного парка "Баскунчак" составила 39,423 тысячи гектаров. Внутри территории природного парка было выделено три функциональных зоны: особо охраняемая зона – 65% от общей площади, рекреационная зона – 9,51%, хозяйственная зона 24,8%. Мартовское постановление 2019 года установило новую редакцию Положения о природном парке "Баскунчак". Там появляется четвертая зона — агрохозяйственная. Она занимает более 63% от общей территории парка, рассказал ученый.

"Таким образом, большая часть территории природного парка, входившей ранее в особо охраняемую территорию, потеряла свой статус. Она отдана под хоздеятельность. Эта территория 25 лет была под усиленной охраной, успела восстановиться, непосредственно граничит с государственным природным заповедником, играет для него роль буферной зоны, является зоной покоя, кормежки, обитания и воспроизводства для животных и птиц. Теперь эти территории подвергнутся деградирующему антропогенному воздействию со стороны хозяйственников. В таком варианте природный парк не выполняет своих целей", - заявил географ.

"Кавказский узел" писал, что ранее областные депутаты обсуждали идею добычи гипса на территории природного заказника "Богдинско-Баскунчакский.

По убеждению Петра Бухарицина, подобное перераспределение заповедных земель "подразумевает только природопользование, но не сохранение и восстановление исторически сложившихся уникальных природных комплексов". Бухарицин выступил за срочную отмену этого постановления, "пока еще не нанесен непоправимый вред удивительному природному комплексу, сложившемуся в окрестностях озера Баскунчак".

Они без согласования с надзорными и исполнительными органами власти самовольно стали сооружать дорогу, пока об этом безобразии не сообщил местный житель

Третьим этапом борьбы за заповедные места на озере Баскунчак стало строительство дамбы-дороги, которую стала строить соледобывающая кампания на озере. По словам ученого, «столь варварское строительство на озере» обязательно приведет к его загрязнению и загрязнению добываемой в нем соли. "А это уже опасно для населения не только Астраханской области, а всей России, так как треть потребляемой в стране соли — баскунчакская", - заявил Петр Бухарицин.

Свой запрос в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру по данным изложенным местным активистом в мае 2024 года подал депутат Астраханской областной думы Олег Шеин. 27 июня он получил ответ (письмо №7-335-2024/20000201/Он548-24 имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Заместитель природоохранного прокурора Максим Головин сообщил депутату, что была проведена прокурорская проверка фактов, изложенных в запросе. Сотрудники ведомства подтвердили доводы Шеина о загрязнении озера Баскунчак «строительными отходами». Все эти отходы использовались ООО «Руссоль» для отсыпки технической дороги. Руководитель соледобывающей компании получил представление. Позже его обязали ликвидировать отсыпку и провести рекультивацию поврежденных территорий. Природоохранная прокуратура также направила в региональный Росприроднадзор «требование о проведении выездной внеплановой проверки» ООО «Руссоль», этот вопрос был взят природоохранным прокурором под личный контроль.

На странице Астраханского Росприроднадзора в соцсетях 6 августа появилась информация о том, что надзорное ведомство провело внеплановую выездную проверку соблюдения требований в рамках федерального государственного геологического контроля в деятельности ООО «Руссоль». Инспекторы выявили "многочисленные нарушения при пользовании недрами по лицензии АСТ 00280 ТЭ (Баскунчакское месторождение поваренной соли) ООО «Руссоль»", - говорится в сообщении. В частности, "несоблюдение требований технических проектов и условий пользования недрами, невыполнение мероприятий по охране окружающей среды и охраны поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения, несоблюдение правил устройства железнодорожных путей на озере", а также отклонения фактической годовой добычи от проектной в 2022-2023 годах. Все эти действия нарушения образуют составы административных правонарушений "). Виновные были привлечены к административной ответственности по статье о нарушении условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами» (часть 2 статьи 7.3. КоАП РФ). Руководство ООО «Руссоль» обязали устранить нарушения. Также ведомство сообщило о проверке соблюдения требований экоконтроля и пообещало рассчитать причиненный озеру ущерб.

"Суть проблемы вот в чем. "Руссоль" решила заменить советскую уникальную и экологичную технологию с использованием солекомбайнов на американскую. Для этого им понадобилась дорога (в озеро Баскунчак). Они без согласования с надзорными и исполнительными органами власти самовольно стали ее сооружать, пока об этом безобразии не сообщил местный житель. Ну вот пусть теперь демонтируют эту дорогу, а нарушенные территории рекультивируют", - сказал Олег Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии по ситуации в руководстве ООО «Руссоль» журналисту не удалось.

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