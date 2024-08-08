Уничтоженный Т-72 грузинской армии в Цхинвали

08 августа 2024, 13:36

Жители Южной Осетии почтили память жертв "Пятидневной войны"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ряде населенных пунктов Южной Осетии прошли траурные мероприятия по случаю 16-й годовщины начала "Пятидневной войны".

Как информировал "Кавказский узел", в Южной Осетии ежегодно 8 августа проходят траурные мероприятия в память жертв "Пятидневной войны" 2008 года. В 2023-м году в Цхинвале прошел ряд траурных мероприятий и возложение цветов к мемориалам.

В 16-ю годовщину начала "Пятидневной войны" в Южной Осетии прошел ряд траурных мероприятий. В Цхинвале состоялось возложение цветов, в том числе – у разрушенной казармы российского миротворческого батальона. В мероприятии принял участие президент республики Алан Гаглоев. Возложение цветов также прошло у памятников Героев Осетии Олега Галаванова, Дениса Ветчинова, у монумента "Символ скорби" в "Музее сожженных душ" в селении Тбет под Цхинвалом, передало сегодня в своем телеграм-канале ИА "Рес".

В траурных мероприятиях также приняли участие члены организации "Матери Беслана". Они возложили цветы к месту гибели шести сотрудников ОМОН, погибших во время "Пятидневной войны". Памятные мероприятия также прошли в загранучреждениях министерства иностранных дел Южной Осетии, отметило агентство в другой публикации.

Напомним, на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии с 8 по 12 августа 2008 года была проведена российская военная операция "по принуждению к миру", она вошла в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

"Кавказский узел" также писал, что 21 января 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти России причастны к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несут ответственности за боевые действия в августе 2008 года.

Решение ЕСПЧ не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" южноосетинские политологи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Гаагский суд запросил у России материалы по войне в Южной Осетии", "Евросуд по правам человека провел слушания о приемлемости иска Грузии к РФ", "Евросуд частично удовлетворил иск Грузии о действиях российских военных в Южной Осетии и Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 августа 2024, 15:31

  • Жильцов разрушающегося дома в центре Ростова-на-Дону возмутили условия переезда

    Администрация Ростова-на-Дону после того как состоянием дома по улице Станиславского заинтересовался Бастрыкин, сообщила о готовящемся признании дома 1880 года постройки аварийным и переселении жильцов в маневренный фонд на окраине города. При этом власти пока не озвучили сроков проживания во временном жилье, где в больших квартирах придется разместиться нескольким семьям, и размера компенсаций, посетовали жильцы. Они добавили, что переселение в маневренный фонд создаст трудности в работе и учебе.

08 августа 2024, 14:39

  • Военный из Дагестана убит на Украине

    Магомед Загидов убит в боевых действиях, сообщила администрация Новолакского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 975 бойцов из Дагестана.

08 августа 2024, 13:59

  • Близких Афгана Садыгова обеспокоило отсутствие с ним связи

    Власти Грузии не разрешают арестованному руководителю азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгану Садыгову встречаться с его близкими и говорить с ними по телефону, пожаловалась его супруга Севиндж Садыгова. Адвокат отметил, что защита обжаловала арест журналиста.

08 августа 2024, 12:11

08 августа 2024, 11:16

  • Сельчане Кабардино-Балкарии пожаловались на проблемы с водоснабжением

    В дома жителей Прохладненского района длительное время подается грязная вода, а обращения к властям не дают результатов, пожаловалась в соцсети местная жительница. Жители Нальчика, Баксанского и Чегемского районов, комментируя ее жалобу, отметили, что в их населенных пунктах также проблема с водоснабжением.

Темы дня

События дня

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи