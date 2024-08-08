Жители Южной Осетии почтили память жертв "Пятидневной войны"

08 августа 2024, 13:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ряде населенных пунктов Южной Осетии прошли траурные мероприятия по случаю 16-й годовщины начала "Пятидневной войны".

Как информировал "Кавказский узел", в Южной Осетии ежегодно 8 августа проходят траурные мероприятия в память жертв "Пятидневной войны" 2008 года. В 2023-м году в Цхинвале прошел ряд траурных мероприятий и возложение цветов к мемориалам.

В 16-ю годовщину начала "Пятидневной войны" в Южной Осетии прошел ряд траурных мероприятий. В Цхинвале состоялось возложение цветов, в том числе – у разрушенной казармы российского миротворческого батальона. В мероприятии принял участие президент республики Алан Гаглоев. Возложение цветов также прошло у памятников Героев Осетии Олега Галаванова, Дениса Ветчинова, у монумента "Символ скорби" в "Музее сожженных душ" в селении Тбет под Цхинвалом, передало сегодня в своем телеграм-канале ИА "Рес".

В траурных мероприятиях также приняли участие члены организации "Матери Беслана". Они возложили цветы к месту гибели шести сотрудников ОМОН, погибших во время "Пятидневной войны". Памятные мероприятия также прошли в загранучреждениях министерства иностранных дел Южной Осетии, отметило агентство в другой публикации.

Напомним, на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии с 8 по 12 августа 2008 года была проведена российская военная операция "по принуждению к миру", она вошла в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

"Кавказский узел" также писал, что 21 января 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти России причастны к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несут ответственности за боевые действия в августе 2008 года.

Решение ЕСПЧ не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" южноосетинские политологи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.