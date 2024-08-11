Вывеска на фасаде больницы в селе Эрпели. Кадр из видео https://vk.com/wall-73655483_9726

11 августа 2024, 10:23

Власти сообщили о 34 заболевших после отравления в Эрпели

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Всего к врачам с жалобами на симптомы отравления обратилось 34 жителя села Эрпели, сообщили власти Буйнакского района. В больнице с острой кишечной инфекцией остаются восемь пациентов.

Как информировал "Кавказский узел", 3 августа 30 жителей села Эрпели Буйнакского района пожаловались на симптомы отравления, 13 из них были госпитализированы, в том числе 10 детей, с диагнозом "острая кишечная инфекция". Роспотребнадзор сообщил, что причиной заражения кишечной инфекцией послужила грязная водопроводная вода. Вода в селе Эрпели подается с перебоями, из опасений за ее качество воду приходится покупать, рассказали 6 августа местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

С 31 июля по 5 августа 34 жителя села Эрпели обратились к врачам с жалобами на симтомы отравления. В инфекционное отделение Буйнакской больницы обратились 18 больных, из них 14 – дети. Глава Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев навестил пациентов с острой кишечнной инфекцией, которые находятся в участковой Эрпелинской больнице, отчиталась 10 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Буйнакского района.

После массового отравления в Эрпели в больнице остаются восемь пациентов, они чувствуют себя хорошо, вся необходимая помощь им была оказана оперативно, уточнила администрация района.

В другой публикации сказано, что глава района подверг жесткой критике работу руководителя управления Роспотребнадзора по Буйнакскому району Абдулы Исаева. "Первая наша проблема на сегодняшний день – это отравление в селении Эрпели, но на сегодняшнее совещание Абдула Нурмагомедович не пришел и такой подход к работе вызывает серьезные вопросы. У меня один вывод – значит, его абсолютно не беспокоит та ситуация, которая сейчас в селении Эрпели, хотя защита здоровья граждан должна быть на первом месте", – заявил Ханмурзаев.

Напомним, ранее в Буйнакском районе неоднократно происходили отравления местных жителей грязной водопроводной водой. Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, рассказали в июне 2024 года корреспонденту "Кавказского узла" специалисты из Дагестана.

В январе 2021 года к врачам обратились 359 жителей Буйнакска с симптомами отравления. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей.

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Примечание:

"Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей".

Автор: "Кавказский узел"

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