США и Европейская федерация журналистов призвала власти Грузии освободить Садыгова

07 августа 2024, 02:55

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Соединенные Штаты Америки обратились к властям Грузии с призывом освободить азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Европейская федерация журналистов выступила за освобождение Садыгова и отмену его экстрадиции в Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа Тбилисский горсуд удовлетворил ходатайство Азербайджана и грузинской прокуратуры и арестовал на два месяца руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Члены семьи Садыгова обратились в представительство ООН и посольства ряда западных государств с просьбой оказать помощь в получении убежища в третьей стране.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов сообщил тбилисскому адвокату о своей невиновности.

Власти Грузии должны немедленно освободить азербайджанского журналиста Афгана Садыгова и остановить его экстрадицию в Азербайджан, заявили 6 августа Европейская федерация журналистов (EFJ) и ее филиал в Грузии - Независимая ассоциация грузинских журналистов (IAGJ).

"В субботу, 3 августа, азербайджанский журналист Афган Садыгов, главный редактор новостного сайта AzelTV, известный своими репортажами о хищении государственных средств в Азербайджане, был арестован грузинской уголовной полицией, когда он выходил из своего дома в Тбилиси с женой и детьми. Грузия произвела арест в ответ на запрос об экстрадиции от азербайджанских властей после неопределенных обвинений в угрозах и вымогательстве", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте EFJ.

Решением судьи Тбилисского городского суда Кетеван Джачвадзе журналист был приговорен к двум месяцам предварительного заключения. "Азербайджанский журналист переехал со своей семьей в Грузию семь месяцев назад, чтобы избежать преследований со стороны властей в своей собственной стране, где его несколько раз арестовывали под разными предлогами (хулиганство, клевета, неподчинение полиции, - прим. EFJ). 3 ноября 2020 года суд в Азербайджане приговорил его к семи годам лишения свободы. Апелляционный суд сократил срок наказания до шести лет, а Верховный суд сократил его до четырех лет. Он был освобожден после 2 лет и 15 дней лишения свободы указом о помиловании, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 27 мая 2022 года. Он голодал 242 дня в тюрьме", - говорится в заявлении.

Мы призываем власти Грузии воздержаться от соучастия в политических судебных процессах в Азербайджане

17 июля Афгану Садыгову и его семье было отказано в разрешении покинуть международный аэропорт Тбилиси и отправиться в Турцию. Сотрудники грузинской пограничной службы сообщили ему, что он может лететь только в Азербайджан. "Мы призываем власти Грузии воздержаться от соучастия в политических судебных процессах в Азербайджане, которые были сфабрикованы на основе ложных доказательств", — заявила президент EFJ Майя Север.

"Эта волна репрессий уже отправила за решетку 23 журналистов. Азербайджан стал одним из самых репрессивных государств в Европе после России и Белоруссии. EFJ присоединяется к Amnesty International к призыву к Грузии остановить экстрадицию Афгана Садыгова".

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала грузинские власти не выдавать Афгана Садыгова в Азербайджан и предоставить семье журналиста защиту.

"Задержание азербайджанского журналиста в Грузии вызывает тревогу у всех работников СМИ в стране... Это может свидетельствовать о новой агрессивной политике грузинских властей, которые недавно ввели авторитарные законы", - отметил президент IAGJ Звиад Почхуа.

Соединенные Штаты 6 августа также призвали власти Грузии "незамедлительно" освободить Садыгова. "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о задержании в Тбилиси Афгана Садыгова. Мы призываем власти Грузии уважать права человека и основные свободы и как можно скорее освободить его", — цитирует представителя Госдепартамента США азербайджанское агентство Turan.

Мы вновь призываем правительство Азербайджана немедленно освободить всех несправедливо задержанных лиц

Он обратил внимание на то, что арест Садыгова произошел "на фоне продолжающихся репрессий в отношении представителей гражданского общества Азербайджана". "И мы вновь призываем правительство Азербайджана немедленно освободить всех несправедливо задержанных лиц, воздержаться от преследования гражданского общества, в том числе за рубежом, и прекратить попытки подорвать свободу прессы", - заявил американский дипломат.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Напомним, Афган Садыгов в декабре 2023 года переехал в Грузию вместе с семьей в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда "Кавказскому узлу", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

В ноябре 2020 года он был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В мае 2022 года он был помилован.

Супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова – репортер YouTube-проекта Azel.tv, она также неоднократно сталкивалась с давлением силовиков в Азербайджане.

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