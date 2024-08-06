Экологи связали сохранность лесов Грузии с повышением уровня жизни сельчан

06 августа 2024, 00:11

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Вырубка деревьев для отопления наносит значительный ущерб лесам Грузии, для решения проблемы необходимо развивать рынок альтернативного топлива и повышать уровень доходов сельского населения, подчеркнули экологи.

Национальное лесное агентство отчиталось сегодня, что в июле в Грузии выявлен 51 случай незаконной заготовки и транспортировки древесины. Также в Кахетии обнаружена незаконная лесопилка на территории принадлежащего государству леса, говорится в сообщении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог, замглавы Национального лесного агентства Натия Иорданишвили считает, что экологическое самосознание людей выросло. "Люди поняли, какую важнейшую роль выполняют леса в защите от оползней, опустынивания, пожаров. Многие вырубки леса нам удается предотвратить благодаря населению. Люди, когда видят подозрительную вырубку леса, звонят по бесплатному короткому номеру и сообщают нам. И наши сотрудники оперативно реагируют", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что в последние годы немало сделано для сохранения лесного фонда. "Сделана полная инвентаризация лесов, которая не проводилась в течении 30 лет. Теперь мы можем приступить к восстановлению лесов по всей стране. Так как самая большая проблема была - отсутствие данных о лесах. Еще пять лет назад мы восстанавливали примерно по 100 гектаров лесов в год. Сейчас восстанавливается 1500 гектаров лесов в год", - подчеркнула Иорданишвили.

Лесной сектор связан с социальным фактором, отметила она. "Сельчане используют лес для топки. Государство позволяет сельским жителям вырубать определенное количество дров для собственного потребления. Мы создаем "Деловые дворы" - местное население приобретает дрова как продукт.", - добавила Иорданишвили.

Есть проблема кадров для работы в лесах, отметила она. "Не было приоритетов для такой работы. Сейчас в трех университетах есть бакалавриат и магистратуры по предмету лесное хозяйство", - сказала она.

Иорданишвили отметила, что реализуется проект "Эко Грузия" Зеленого климатического фонда, который направлен на смягчение последствий выбросов парниковых газов за счет рационального использования лесов и снижения спроса на топливную древесину. В его рамках планируется внедрить систему устойчивого управления лесами на национальном уровне, развивать рынок альтернативного топлива для снижения вырубок топливной древесины и диверсификации источников средств существования жителей общин, расположенных вблизи леса.

Проект рассчитан до 2028 года. "Целевые регионы проекта: Кахетия (Телави, Ахмета, Дедоплисцкаро и Кварели), Гурия (Озругети, Ланчхути, Чохатаури). Мцхета-Мтианети (Тианети), сообщила Иорданишвили.

Эколог Резо Гетиашвили из природоохранного НПО CENN назвал проблемой использование лесов для отопления. "Незаконная вырубка лесов это большая проблема. Люди в сельской местности используют дрова для обогрева жилищ. Чтобы решить проблему, нужно людям нужно дать альтернативу. Иначе люди будут вынуждены просто покидать свои жилища. Министерство экономики должно сотрудничать с министерством здравоохранения и обеспечить людей другими видами топлива, чтобы им не понадобилось вырубать леса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что люди, которые живут около лесов, должны пользоваться этим природным богатством. "Им должны помочь создавать туристический бизнес, обеспечить людей работой. Для этого создавать малые предприятия, выделять гранты. И есть еще очень важное условие. Государство должно крайне осторожно регистрировать леса на физических лиц. Недавно леса регистрировались на привилегированных персон. Сейчас эта практика приостановлена. Нельзя менять статус земли, где расположены леса. Нельзя нагружать леса, строить гостиницы. Это касается и Тбилиси. Строительство в лесах опасно, там строят гостиницы, не проведя нормального изучения геологии. Вспомним Шови. Там было запланировано строительство 15-этажного дома. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы этот дом был построен. Эти риски есть по всей Грузии", - подчеркнул он.

3 августа 2023 года на курорте Шови в Грузии сошел оползень. К 10 сентября 2023 года были найдены тела 32 погибших, после этого о погибших не сообщалось. В феврале стало известно, что власти Грузии не планируют восстанавливать курорт, ссылаясь на то, что в зоне распространения стихийного бедствия в долине реки нельзя развивать инфраструктуру. Резо добавил, что в рамках проекта "Эко Грузия" у Лесного департамента "появились дроны, машины высокой проходимости и это очень помогает их работе".

Леса Грузии играют важную роль в улавливании выбросов парниковых газов (ПГ), но при "традиционных сценариях ведения бизнеса" ожидается, что к 2030 году эти выбросы увеличатся на 70%. Важно отметить, что из-за деградации лесов способность сектора (землепользование, изменения в землепользовании и лесном хозяйстве) поглощать [углерод] быстрыми темпами снижается. С одной стороны, влияние изменения климата, а с другой стороны, высокий спрос на топливную древесину со стороны сельского населения, оказывают значительное давление на леса Грузии, так как почти 90% сельского населения удовлетворяется энергетическими потребностями за счет дров", сказано в описании проекта "Эко Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что национальное агентство окружающей среды Грузии аннулировало лицензию на открытие охотничьего хозяйства в лесах Рачи. Активисты отметили, что два месяца добивались этого решения протестами, но усомнились, что лицензия отменена окончательно.

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