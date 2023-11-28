Активисты добились отмены лицензии на аренду лесов в Раче

28 ноября 2023, 22:15

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Национальное агентство окружающей среды Грузии аннулировало лицензию на открытие охотничьего хозяйства в лесах Рачи. Активисты отметили, что два месяца добивались этого решения протестами, но усомнились, что лицензия отменена окончательно.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября члены движения "Защитники ущелья Риони" прибыли в Тбилиси, чтобы провести у здания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства акцию протеста с требованием отменить лицензию на открытие охотничьего хозяйства в лесах Рачи . Они попытались установить палатку перед зданием, но полицейские не позволили это сделать, что привело к стычкам, 13 человек были задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, 19 ноября они были освобождены.20 ноября министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия заявил на акции, что вопрос аннулирования лицензии о создании охотничьего хозяйства в Раче будет решен до конца месяца, однако 21 ноября запланированная защитниками ущелья Риони встреча с чиновниками Минэкологии Грузии не состоялась.

в сентябре в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. По их словам, власти пытаются приватизировать природные ресурсы, пока еще оставшиеся в свободном доступе для граждан.

Национальное агентство окружающей среды аннулировало выданную компании ООО HG Capra Caucasica, связанной с бизнесменом Давидом Хидашели, специальную лицензию на создание охотничьего хозяйства, сообщило сегодня ведомство в пресс-релизе. Причиной аннулирования лицензии оно назвало невыполнение лицензионных обязательств. "Для государства крайне важна поддержка всех проектов, ориентированных на развитие, однако в случае невыполнения согласованных условий будут приняты предусмотренные законом меры", - говорится в заявлении.

Активисты заявили, что считают своей заслугой то, что в результате двух месяцев непрекращающихся протестов и общественного сопротивления специальная лицензия, признана недействительной

"В заявлении Агентства по охране окружающей среды мы читаем, что в основе решения лежит невыполнение лицензионных обязательств компанией HG Сapra Caucasica. Важно отметить, что, несмотря на протест местного населения, который позже перерос в сопротивление, Национальное агентство по охране окружающей среды и Министерство окружающей среды и сельского хозяйства не поставили под сомнение решение, согласно которому была выдана лицензия на создание хозяйства на беспрецедентно большой площади в 104 тысячи гектаров", - заявила одна из участниц акции "Мауцкебели".

Активист Дато Симония отметил, что министерство так и не признало, что процесс проводился без участия местного населения что оставляет возможность восстановления лицензии. "Лицензия будет активирована повторно, если Хидашели обжалует решение министерства и выиграет суд. Важно, что несколько дней назад представители Хидашели встретились с местными жителями в Раче и попытались убедить их в преимуществах <проекта>. <...> Даже аннулирование лицензии является одним из этапов победы и еще раз доказывает, что борьба того стоит того", отметил он на своей странице в Facebook*.

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