Осужденный за пытки начальник махачкалинского изолятора пропал на Украине

05 августа 2024, 20:35

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Дауд Давыдов, который в 2022 году был приговорен к восьми годам колонии за избиение арестантов махачкалинского следственного изолятора и вымогательство, пропал в зоне военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля 2023 года суд приговорил бывшего начальника махачкалинского СИЗО Дауда Давыдова к восьми годам колонии, двое его подчиненных получили по 5,5 года лишения свободы по делу об избиениях арестантов и вымогательстве денег и имущества на 9 миллионов рублей. Силовики не признали вину в пытках и вымогательстве. В ноябре того же года Верховный суд Дагестана оставил приговор Давыдову и его подчиненным в силе. Весной 2022 года получил 3,5 года колонии инспектор СИЗО Магомед Салиев, которого суд признал виновным в превышении полномочий и получении крупной взятки. Салиев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Несколько эпизодов, в которых он фигурировал, инкриминировались также Давыдову и его подчиненным. Дагестанские журналисты и адвокат назвали приговор Давыдову и его подчиненным уникальным.

По версии обвинения, с декабря 2015 года по июнь 2019 года силовики неоднократно применяли физическое насилие к арестованному и вынудили его переоформить право собственности на земельный участок, строения и квартиру общей стоимостью более 5 миллионов рублей. Также они получили от супруги арестованного взятки на общую сумму 150 тысяч рублей, а от местного жителя - 300 тысяч рублей за улучшение условий содержания под стражей его отца, а в феврале 2019 года в сговоре с осужденным похитили 3,2 миллиона рублей у арестованного, выяснили следователи.

Осуждённый бывший начальник махачкалинского СИЗО-1 Дауд Давыдов пропал без вести в зоне специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По его данным, Давыдов командовал подразделением на передовой и пропал без вести два месяца назад.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта 2024 года Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом. В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

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