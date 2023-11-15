Оставлен в силе приговор по делу о пытках в изоляторе Махачкалы

15 ноября 2023, 21:49

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Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор по делу о пытках и вымогательстве бывшему начальнику махачкалинского следственного изолятора Дауду Давыдову и его подчиненным.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля суд приговорил бывшего начальника махачкалинского СИЗО Дауда Давыдова к восьми годам колонии, двое его подчиненных получили по 5,5 года лишения свободы по делу об избиениях арестантов и вымогательстве денег и имущества на 9 миллионов рублей. Силовики не признали вину в пытках и вымогательстве. Весной 2022 года получил 3,5 года колонии инспектор СИЗО Магомед Салиев, которого суд признал виновным в превышении полномочий и получении крупной взятки. Салиев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Несколько эпизодов, в которых он фигурировал, инкриминировались также Давыдову и его подчиненным. Дагестанские журналисты и адвокат назвали приговор Давыдову и его подчиненным уникальным.

По версии обвинения, с декабря 2015 года по июнь 2019 года силовики неоднократно применяли физическое насилие к арестованному и вынудили его переоформить право собственности на земельный участок, строения и квартиру, общей стоимостью более 5 миллионов рублей. Также они получили от супруги арестованного взятки на общую сумму 150 тысяч рублей, а от местного жителя - 300 тысяч рублей за улучшение условий содержания под стражей его отца, а в феврале 2019 года в сговоре с осужденным похитили 3,2 миллиона рублей у арестованного, выяснили следователи.

Верховный суд Дагестана оставил без изменения приговор бывшему начальнику СИЗО-1 Махачкалы Дауду Давыдову и его подчиненным, приговоренным к нескольким годам колонии по делу о превышении полномочий с применением насилия и в пособничестве в вымогательстве, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Верховный суд республики пришел к выводу, что дело рассмотрено без нарушений норм уголовно-процессуального закона и оснований отмены решения суда не имеется. Апелляционным определением от 13 ноября 2023 года обжалуемый приговор остался без изменения", - процитировал ее слова ТАСС.

Апелляционная жалоба рассматривалась в Верховном суде Дагестана с 25 июля, состоялось шесть заседаний. По этому делу вместе с Даудом Давыдовым проходили Махач Вакилов, Абдулла Мирзаев и Рустам Рустамов, указано в карточке дала на сайте суда.

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