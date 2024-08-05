Орлов* счел обоснованными претензии уроженцев Чечни к обмену заключенными

05 августа 2024, 13:43

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Освобожденный по обмену правозащитник Олег Орлов* назвал справедливым недовольство представителей чеченской диаспоры в Европе тем, что в обменном списке не было заключенных из Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов*, осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии, 19-летний Кевин Лик из Майкопа, осужденный по делу о госизмене, и краснодарский политик Андрей Пивоваров, получивший срок за участие в деятельности нежелательной организации, были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.

Российская сторона в аэропорту Анкары передала 16 заключенных (в том числе граждан США и людей с двойным гражданством), а США и другие западные страны - восемь заключенных, в том числе Вадима Красикова, приговоренного в ФРГ к пожизненному сроку за убийство выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили.

Фрагмент записи видеоинтервью с комментарием Олега Орлова опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Мысли Ислама" чеченский оппозиционный деятель Ислам Белокиев. На видео автор интервью поясняет Орлову, что представители чеченских диаспор в странах Европы недовольны тем, что в списке обмена нет уроженцев Чечни – в частности, Заремы Мусаевой и Сайд-Мухаммада Джумаева.

Эта критика "совершенно справедлива", сказал в ответ правозащитник. "И эти высказывания совершенно верны. Вопросов к этому списку масса, вагон и маленькая тележка, в том числе со стороны чеченской диаспоры очень правильные вопросы. Всё верно сказано. И в следующих обменных списках – очень хочется надеяться, что они все-таки будут, и надо над этим работать – конечно, те, о ком вы сказали, должны быть", - сказал Орлов.

Ранее, 1 августа, сам Ислам Белокиев в своем телеграм-канале отметил, что в обменном списке не было "ни одного кавказца". "Где Абдулмумин Гаджиев, Зарема Мусаева, лидеры ингушских протестов? Почему за них не впряглись русские либералы, которые продвинули своих? Не говоря уже о том, что обмен Красикова — это плевок в лицо чеченскому народу", - написал он.

На это же обратил внимание 2 августа выходец из Чечни, сын Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев. "Да, невозможно всех спасти. Но можно соблюдать базовые принципы справедливости. Например, главный персонаж обмена […] Красиков был осужден на пожизненный срок за убийство […] Зелимхана Хангошвили. Но, к сожалению, в списке не оказалось ни Джумаева, ни Мусаевой и никого другого из республиканских политзаключенных", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 августа 2021 года уроженец Чечни Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем Сайд-Мухаммад Джумаев, был приговорен к пяти годам колонии за противоборство с силовиками на акции в поддержку Алексея Навального. В 2022 году Мосгорсуд, а затем и кассационный суд утвердили приговор. Подробнее о деле Джумаева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Ингушские активисты, о которых упомянул Белокиев, в связи с протестами в Магасе были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил всех семерых подсудимых к лишению свободы на сроки от 7,5 года до девяти лет вопреки множеству свидетельств их невиновности. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

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