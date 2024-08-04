Мост в село Калнахта. Скриншот публикации - https://vk.com/wall-72749677_1211286

04 августа 2024, 09:25

Сельчане в Северной Осетии остались без сообщения после обрушения моста

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Жители села Калнахта Ирафского района оказались отрезаны от внешнего мира из-за обрушения моста, рассказал в соцсети местный житель. Он попросил чиновников обратить внимание на ситуацию. Мост обрушился, поскольку его давно не ремонтировали, отметили другие местные жители, комментируя сообщение сельчанина.

Жалоба жителя села Калнахта Ирафского района на то, что сельчане остались без сообщения после обрушения моста, опубликована 2 августа в соцсети "ВКонтакте" в паблике "ЧП / Владикавказ".

"Люди остались без средств к существованию, так как многие работают за пределами села. Как нам быть? Просим обратить внимание на нашу проблему", – сказано в обращении.

Этот пост в паблике "ЧП / Владикавказ", на который подписаны более 119 тысяч пользователей, на 09.25 мск 4 августа набрал 46 отметок с реакцией пользователей и 44 комментария.

"СУ СК России по РСО-Алания подскажите, не усматривается ли здесь халатности администрации?" – поинтересовалась Елизавета Сергеева, отметив в сообщении ведомство. На 09.25 мск 4 августа ее вопрос оставался без ответа.

"Там в основном пенсионеры живут", – написал Alan Gatity.

"Эти мосты со времен скифов и стоят, наверное", – сыронизировал Алексей Карамазов.

"Со времен СССР что построили, то до сих пор и осталось в сёлах", – написал также Керим Паркер.

"А зачем нашим чиновникам этот мост? Они что-нибудь для туристов лучше сделают", – заявил Слава Ногинский.

На 09.25 мск на сайте администрации Ирафского района нет комментариев относительно жалобы жителя села Калнахта на обрушение моста.

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Примечание:

"В Северной Осетии частично обрушился мост", "Строительству моста в столице Северной Осетии мешают жилые дома", "В Северной Осетии на реконструкцию старинного моста планируется направить около 41 млн рублей".

Автор: "Кавказский узел"

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