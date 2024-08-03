Житель Чечни задержан за избиение супруги

03 августа 2024, 13:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали жителя Чечни за избиение супруги после того, как видеозапись инцидента вызвала резонанс, сообщил республиканский омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа было опубликовано видео избиения женщины в цветочном магазине. Избиение женщины мужем требует расследования, заявили правозащитники. Пользователи Telegram, посмотревшие видео инцидента, осудили поведение жителя Чечни.

По данным правозащитной группы "Марем", инцидент произошел в Ойсхаре. Мужчина требовал, чтобы женщина вышла из магазина, и угрожал ей, а женщина отказывалась исполнять требование, пока он "в таком состоянии".

Мужчина, который жестоко избил жену, задержан силовиками, сообщил 2 августа агентству "Чечня Сегодня" уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

"По полученной мной информации, мужчина, поднявший руку на женщину в общественном месте, был оперативно задержан правоохранительными органами. С данным «неадекватом» сейчас разбираются в отделе полиции. Как мне сообщили, за подобное поведение с нанесением побоев злоумышленнику грозит строгое наказание", - сказал он.

В республике происшествие "вызвало крайне негативную реакцию", отметил Солтаев. "Так как злоумышленник пренебрег элементарными социальными нормами", - приводятся в публикации его слова.

На сайте МВД по Чечне, по состоянию на 13.35 мск 3 августа, нет информации о расследовании инцидента. Статья УК РФ "Побои" предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, ситуация с защитой прав женщин в республиках СКФО ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". Отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин также чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.