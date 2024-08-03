Обвинитель потребовал пожизненного срока для организатора покушения на Мустафу

03 августа 2024, 12:52

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Представитель прокуратуры потребовал приговорить к пожизненному заключению Азера Сариджанова, обвиняемого в организации покушения на депутата азербайджанского парламента Фазиля Мустафу, а четырех других подсудимых - к лишению свободы на сроки от пяти до 20 лет. Адвокаты сочли чрезмерно суровым требование прокурора.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года в Бакинский суд по тяжким преступлениям было передано дело о покушении на депутата парламента Фазиля Мустафу. Оно расследовалось по статьям 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля) и 228.2.1 (незаконный оборот оружия и боеприпасов группой лиц) УК Азербайджана, ранее Служба госбезопасности квалифицировала нападение на Мустафу как теракт. По делу обвиняются пять человек: Азер Сариджанов (также упоминается в СМИ как Сарыджанов), Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.

28 марта 2023 года Фазиль Мустафа был обстрелян в Баку и с ранениями доставлен в больницу. Подозреваемые были задержаны через несколько дней. По версии следователей, организатором нападения был Азер Сариджанов, получивший поручения от иранских спецслужб, а исполнителем - Сабухи Ширинов. Еще два человека, Эльшад Аскеров и Эмин Алияров, как считают силовики, помогали Сариджанову организовать нападение. Версию о роли Рашада Ахмедова следствие не обнародовало.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 2 августа гособвинитель выступил с заключительным словом по делу о покушении на Мустафу. Он предложил приговорить Азера Сариджанова к пожизненному заключению, Сабухи Ширинова, Рашада Ахмедова и Эльшада Аскерова - к 20 годам лишения свободы, а Эмина Алиярова – к пяти годам, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник аппарата суда.

Он добавил, что все подсудимые «частично признали вину». Следующее заседание суда назначено на 7 августа.

Адвокат Сариджанова Бахтияр Гаджиев подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что его подзащитный частично признает себя виновным. Защитник пояснил, что Сариджанову инкриминируется организация покушения на депутата. Сариджанов не отрицает это, однако заявил в суде, что целью было «наказать» Мустафаева за оскорбления чувств верующих, сказал адвокат.

Сариджанов пояснил, что в Мустафу стреляли «не из-за его политической и государственной деятельности, а из-за высказывания против религии», - сказал адвокат. Поэтому он считает, что дело неправильно представили как «подготовку террористического акта».

Гаджиев считает предложение прокурора о пожизненном заключении для Сариджанова «чрезмерно суровым». Он указал, что согласно судебной практике Азербайджана, пожизненное заключение в преступлениях против личности назначается за убийство двух и более лиц.

Ширинов заявил, что не имел целью убить Мустафу. Он собирался лишь «наказать» его

Адвокат Ширинова Эльчин Садыгов также счел предложение прокурора для его подзащитного «жестким». «Сабухи Ширинов объясняет свой поступок тем, что Фазиль Мустафа высказывал мнения, задевающие чувства верующих. Ширинов, в частности, счел оскорбительными осуждающие высказывания депутата об оплакивании шиитами-мужчинами в день Ашуры имама Хусейна и его сподвижников. Ширинов сказал, что он считает оскорбительными слова Мустафы о том, что «мужчины не плачут». Сабухи Ширинов заявил, что не имел целью убить Мустафу. Он собирался лишь «наказать» его. Сабухи Ширинов обратил внимание на то, что был военным, служил в спецназе и если бы имел цель убить Мустафу, то «не промахнулся бы». Ширинов также указал, что пошел на этот шаг по своему личному убеждению и написанное [в материалах дела] о том, что они действовали по указанию и за финансовое вознаграждение из Ирана, неправда. Мы просили суд назначить более мягкое наказание, чем просил прокурор», - сказал Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

Представитель депутата в суде Аждар Ахмедов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что потерпевшая сторона согласна с выступлением гособвинителя.

Напомним, Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям партию "Великое созидание" и является единственным ее депутатом. Мустафа - член Азербайджано-Иранской межпарламентской группы дружбы, в этом качестве он комментировал "Кавказскому узлу" перспективы взаимоотношений Баку и Тегерана на фоне возникшей напряженности.

На внеочередных выборах президента Азербайджана, которые прошли в феврале 2024 года, Фазиль Мустафа был одним из кандидатов в президенты. Мустафа и другие кандидаты не способны составить на выборах конкуренцию действующему президенту, это лишь иллюзия соперничества, констатировали перед выборами опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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