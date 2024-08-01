Столб линии электропередачи. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

01 августа 2024, 10:02

Восстановлена подача света в дома жителей Рутульского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Энергоснабжение Рутульского района полностью восстановлено, отчиталось "Дагэнерго", поблагодарив при этом местных жителей за помощь с ремонтом линий электропередачи.

Как информировал "Кавказский узел", 30 июля власти сообщили, что жители села Шиназ Рутульского района самостоятельно ремонтируют линии электропередачи, поврежденные в результате стихийного бедствия. Сами сельчане отметили, что не смогли отремонтировать столбы линии электропередачи, и что энергетики не смогли добраться в село Шиназ из-за размытых дорог.

Энергоснабжение Рутульского района полностью восстановлено. Фидеры №2 и №3 подстанции "Лучек" введены в работу, сообщили сегодня ночью в своем телеграм-канале "Ахтынские РЭС" – филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

Коллектив предприятия выразил благодарность жителям Рутульского района, которые пришли на помощь энергетикам и оказали содействие в восстановлении энергосистемы района, сказано в сообщении.

Напомним, 28 июля три села в Рутульском районе остались без электричества, и еще в одном подача света была нарушена частично. Причиной стало повреждение энергообъектов после ливней.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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